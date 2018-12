Insultos a Andalucía y los andaluces… Democracia es aceptar resultados

Desde que al filo de las diez de la noche del pasado domingo se conocieran los resultados electorales en Andalucía, las redes sociales han ardido. No porque el PSOE de Susana Díaz haya ganado pero con remotas posibilidades de gobernar; ni porque el PP se proclamaba vencedor aún cuando había perdido cientos de miles de votos; tampoco por la caída de la izquierda… La sorpresa, todos lo sabemos, fue el nacimiento de VOX.

Tanto, que 24 horas más tarde se habían convocado ya manifestaciones en las principales capitales andaluzas y muchos se habían echado a las calles.

Las redes sociales han vuelto a convertirse en la mejor (o peor) voz. Pero democracia es el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Por eso, resulta extraño el rechazo tajante que ha llevado a VOX, incluso, a hablar de “linchamiento”.

Y es que, aunque todo el mundo tiene derecho a protestar (igual muchos que ni siquiera votaron el 2D, dada la altísima abstención), lo que alarma es el tono. No son críticas, no es una cuestión de alarmismo. Se está faltando el respeto a Andalucía y a los andaluces, en general. A los que votaron a VOX y a los que no.

Las redes sociales arden, tanto a título personal como de colectivos, asociaciones, partidos, movimientos… Nos tachan de vagos, ignorantes, analfabetos, pobres y fascistas. Eso eliminando los duros insultos de los que van acompañados estos calificativos.

La pregunta es, ¿quién tiene menos talante democrático? Algunos ejemplos de las barbaridades que desde el domingo nos encontramos en las redes.

Putos andaluces, seguro que estabais todos echando la siesta en lugar de ir a votar. #FuturoAndalucíaARV — Tu padre biológico (@Lykos1997) December 3, 2018

todavía me choca que LA MITAD DE LOS PUTOS ANDALUCES no hayan votado. — un tío supiendo (@detunedfreq) December 3, 2018

Putos andaluces que ayer permitieron la vuelta del franquismo. #StopFascismo — pedro #StopFascismo (@pedroerrojo) December 3, 2018

Putos andaluces. No se levantan de la siesta ni para votar. Ellos si que deberían independizarse. #AndaluciaL6 — Aborto de Mejillón (@mussel_abortion) December 2, 2018

Andaluces, recordad que a partir de hoy cuando en el resto de España os llamen pobres, analfabetos y se rían de vosotros tenéis que asentir y agachar la cabeza — Figaro de la Caleta (@FigaroCadiz) December 2, 2018

Me cago en tres cuartos de los andaluces de mierda, a la mitad que no han ido a votar con el peligro de que esto pasara y a la mitad de la mitad que han votado de manera tan irresponsable. Cabrones — David de la Rosa (@dvd_rouse_7) December 2, 2018

Andaluces, pensaba que era un bulo esto de que erais analfabetos, pero después de ver los 12 escaños de VOX, pienso diferente. — JordiA (@JordiA90860148) December 3, 2018

Pues parece que se confirma que en Andalucía no hay vida inteligente. 🤦‍♀️ #AndaluciaL6 — Protestona (@protestona1) December 2, 2018

putos andaluces de mierda que no saben votar, no se no pa que voto si no sirve de na mi voto — charmy🥀 (@carmenggamez) December 2, 2018

Que asco das tú y todos los fascistas, ahora es cuando habría que poner una en Andalucia entera, que a parte de vagos, sois fascistas y subnormales. Que sois un cargo para el estado, putos andaluces. — Unai (@NexusU95) December 3, 2018

Andaluces de mierda.

Sí lo digo. — Alberto Bouvier🎗 (@AlbertoBouvier) December 2, 2018

Pa un dia que los putos andaluces tenían que quedarse durmiendo la siesta... — Dani (@dani8atleti) December 2, 2018

Mis muertos lo de vox de verdad putos andaluces, el hazme reir macho somos — Jorge (@GoRGiii_) December 2, 2018

En definitiva, da igual a quién hayas votado. Tras la cobardía del anonimato, se insulta a todos los andaluces a quienes nos meten en el mismo saco.