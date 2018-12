Ábalos dice que no hay propuesta para revisar inviolabilidad del Rey

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que "no hay ninguna propuesta" del Gobierno para revisar la inviolabilidad del Rey y que solo existe una "opinión" expresada por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.



En una entrevista con motivo del 40 aniversario de la Constitución, Sánchez ha considerado "sin duda alguna" que la inviolabilidad del Rey que recoge la Constitución se ha quedado vieja y está convencido de que Felipe VI sería favorable a que se eliminara esa prerrogativa en una hipotética reforma constitucional.



A este respecto, Ábalos ha manifestado, en la rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva federal del PSOE, que "la posición oficial es que no hay ninguna propuesta de revisión" al respecto.



"Lo demás son opiniones, obviamente, incluso del propio presidente del Gobierno y de quien haga falta", ha añadido, pero ha insistido en que "lo que cuenta" es que la posición del Gobierno es que "no hay ninguna propuesta dirigida a esa cuestión".