Familia de García Caparrós lamenta el "dolor" de no saber que pasó

a familia de Manuel José García Caparrós, el joven muerto de un disparo tras la manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977 en Málaga, ha lamentado que este martes se cumplan 41 años de aquella movilización que se cobró una vida pero se continúe "sin saber qué pasó" aquel día. Así lo ha expuesto una de las hermanas del fallecido, Purificación García, quien ha calificado de "dolor" el que haya pasado tanto tiempo sin saber qué sucedió.

Prefiero recordar también a mi hermano con la alegría de que todos los andaluces se acuerdan de él

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Purificación ha explicado que se su familia se enfrenta al aniversario de la muerte de Manuel con "el dolor de que después de años sigamos sin saber qué pasó aquel día". Sin embargo, ha señalado que prefiere recordar también a su hermano con la "alegría" de que "todos los andaluces se acuerdan de él".

La hermana ha asegurado que durante todo este tiempo en el que la familia lleva intentando que se levante el secreto sobre las actas de la comisión de investigación que trató el asesinato de su hermano "no ha habido forma de sacarlas a la luz". "Nos las quieren dar pero con los nombres tachados, pero queremos al verdad y que nos den el acta con las declaraciones tal y como son", ha explicado, al tiempo que ha insistido que es de "justicia" saber de una vez qué pasó durante aquella manifestación.

En Andalucía y en España, según ha continuado la hermana, es necesario que se cuente qué pasó durante los años de transición, que salgan en los libros para que los hijos de todos puedan "entender" la historia de su tierra. Después de esto, "que cada uno saque sus conclusiones", pero que "se cuente la verdad y no se diga que fue una transición modélica en la que todos se dieron abrazos y besos" porque "hubo muchas víctimas en la transición".

Purificación se ha referido también al documental '23 Disparos', producido por Andalucía Digital Multimedia con la participación de Canal Sur Radio y Televisión, que trata de esclarecer, muchos años después de haber prescrito el caso, los hechos que rodearon la muerte violenta de Manuel José García Caparrós. Para la hermana es un largo "magnífico" y algo "muy grande" para la familia.

Sin embargo, tal y como ha apuntado, en el documental aparecen varios policías de esa época pero "nadie escuchó nada": "Nadie escuchó nada, no hubo nada, todo fue normal, los disparos fueron al aire y no se entiende cómo pudo haber víctimas. Ellos no lo saben y yo tampoco lo entiendo", ha aseverado.

A pesar de todo, Purificación espera que "algún día se pueda saber lo que pasó ese día" y por eso su familia va a seguir luchando para que el nombre de la persona que dio la orden a los policías de disparar el día que hirieron a su hermano "salga en un periódico" y todos sepan quien fue porque ese disparo "le podía haber dado a cualquiera". Para ella, esto es sinónimo de reclamar "justicia" no sólo para que Manuel descanse en paz sino para que también lo hagan sus padres.

De su lado, la directora del Centro de Estudios Andaluces, Mercedes de Pablos, ha explicado que "estamos cada vez más cerca de saber la verdad" a pesar del secreto de la información que se mantiene debido a nuestra legislación en secretos oficiales y el "poco apego" que tiene España a los archivos y a la memoria. Así, para la directora es una "anomalía" que la familia de Manuel no sepa con detalle qué pasó el día de su muerte.