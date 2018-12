Pujol se solidariza con los presos soberanistas: "No están solos"

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha expresado este lunes su solidaridad con los presos soberanistas y a los dirigentes independentistas en el extranjero: "No están solos".

Lo ha dicho en la presentación del libro 'Reconeixement a Jordi Pujol. Les arrels d'una lluita, la seva obra política' (Editorial Base), impulsado por la entidad Amics de Jordi Pujol para homenajear al expresidente.

"Les quiero expresar mi solidaridad y hacer notar una cosa: no están solos", y ha reivindicado que los líderes soberanistas asumieron riesgos para dar esperanza a Cataluña.

Ha sostenido que los dirigentes independentistas se arriesgaron "para dar esperanza e ilusión, y dar ejemplo de disponibilidad a la gente", y ha destacado que cualquier compromiso conlleva un riesgo.

Asimismo, ha pedido que no les dejen solos porque ve importante que los presos se sientan apoyados: "Para un prisionero es muy importante no estar solo".

Pujol ha asegurado que la situación de los presos soberanistas es peor que la que tuvo él cuando fue encarcelado durante el franquismo porque en ese momento "veía la salida, pero ahora no".

Ha explicado que cuando él entró en prisión "sabía que, en el peor de los casos, estaría cuatro años", mientras que ahora las penas que piden a los independentistas son mucho mayores.

"ALGÚN FALLO HA HABIDO"

El expresidente ha contestado a una intervención previa del periodista y escritor Vicenç Villatoro, que había criticado que se valorara el legado de Pujol solo teniendo en cuenta el caso de su fortuna oculta en Andorra.

"Todos deben entender que, si esto me pasa a mí, no es porque no haya habido algún motivo. Yo me he sentido culpable. No he ido a la política a hacer dinero, yo no tenía mucho dinero y ahora no tengo. Pero algún fallo ha habido", ha reconocido Pujol.

También ha relatado, a modo de paralelismo con su trayectoria política, un escrito que ha hecho en el que narra la historia de un pintor flamenco que hace una buena obra pero que hay gente esperando a que se equivoque y, cuando se equivoca, lo celebran, pero que la obra sigue estando bien.

LIBRO

Jordi Pujol ha agradecido a los presentes haber asistido al acto y la publicación del libro, y ha hecho una mención especial a un capítulo escrito por el historiador Jaume Sobrequés que explica que CDC pidió en el Estatut el concierto económico para Cataluña pero que fue rechazado por el PSC, PSUC, UCD y AP.

Así, ha lamentado que en ese momento la defensa de un concierto económico fue "débil" porque solo CDC y ERC lo apoyaban, y que los partidos con dependencia de Madrid lo rechazaron.