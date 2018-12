Consejos para comenzar a invertir en bolsa

La inversión en el mercado de valores siempre ha tenido un gran atractivo para muchas personas. Aunque el desconocimiento o la falta de tiempo hacen que se resistan a dar el paso.

Invertir en bolsa es algo que atrae a un gran número de personas desde que se hizo posible. Muchas de ellas tienen ganas de probar, ya que a pesar de las fluctuaciones es un mercado rentable a lo largo del tiempo. No obstante, muchas de ellas no se atreven a empezar por diversos motivos, mientras que otras lo dejan en poco tiempo sin haber conseguido nada significativo. Lo cierto es que este tipo de inversión exige esfuerzo y dedicación, pero merece la pena. Veamos una serie de consejos para invertir en bolsa si eres un novato en este mercado.

Pensar en el objetivo

Lo primero que hay que hacer es plantearse cuál es el objetivo por el que queremos invertir. ¿Cuál es el plazo en el que esperamos obtener beneficios? ¿Qué queremos conseguir? Y algo muy importante, ¿hasta dónde estamos dispuestos a arriesgarnos con el fin de lograrlo? Las respuestas a estas cuestiones nos ayudarán a desarrollar una estrategia clara y bien definida, una especie de “hoja de ruta” con la que no perderemos el tiempo de forma innecesaria.

Aprender de quienes realmente saben hacerlo

Internet está lleno de páginas en las que mucha gente habla de fórmulas infalibles que prometen dar beneficios rápidos. Sin embargo, es importante saber distinguir a quienes solo venden humo de quienes tienen la experiencia real que nos puede ser de ayuda.

No hay más que echar un vistazo a la trayectoria de personas que han sabido hacerse un hueco en la bolsa y llevan varios años ganando dinero con sus inversiones. Varios de ellos han publicado libros con consejos prácticos que pueden ser de ayuda para comenzar. Además, también hay sitios en los que te cuentan cómo comprar acciones de empresas y operar en bolsa de manera que se puedan lograr beneficios reales y demostrables.

Una de las cosas que comparten la mayoría de inversores con experiencia real es que invierten casi siempre a largo plazo. De hecho, es así como tienes que plantearte las inversiones, lo que nos lleva al siguiente consejo.

Ser paciente es importante

Invertir en bolsa lleva tiempo, a menudo mucho tiempo. Y también debes tener en cuenta que nunca vas a aprenderlo todo, por lo que necesitas mantenerte siempre al día y continuar aprendiendo cómo funcionan los mercados.

Algunos inversores de éxito comparan la bolsa con el ajedrez. Puedes aprender los movimientos básicos en una tarde, pero para convertirte en un maestro tendrás que seguir el proceso de aprendizaje durante largos años, y siempre habrá algo nuevo que no sabías.

La información es poder

Es evidente que no se puede invertir en bolsa a ciegas, sino que se necesita estar al día con la situación de las empresas en las que pensamos invertir nuestro dinero. Detalles como los lanzamientos de nuevos productos, planes de expansión, ampliaciones de capital, adquisición de otras empresas o diversificación pueden determinar el porcentaje de beneficio que tendrán cuando presenten sus balances. Lo cual repercute también en su valor a corto y medio plazo.

Diversificar, la clave del éxito

Siempre se ha dicho que en las inversiones no es bueno poner todos los huevos en la misma cesta. Y es una gran verdad, porque arriesgar todo el capital con un único valor es jugárselo a una carta, una estrategia que casi nunca funciona. Lo ideal es crear una cartera de inversión que abarque distintos sectores, países e incluso tamaño de las compañías. De este modo se puede equilibrar el riesgo y seguir obteniendo rendimiento positivo cada ejercicio.

Prestar atención a nuestro estado de ánimo

Puede parecer algo absurdo, pero lo cierto es que nuestro estado de ánimo nos puede llevar a cometer errores que se pagan muy caros. Tomar una decisión cuando nos encontramos eufóricos o pasamos por un proceso de emociones negativas suele hacer que sean erróneas y bien perdamos dinero o no logremos el beneficio que podíamos haber conseguido. Las decisiones deben tomarse siempre con la cabeza fría.

Es importante seguir todos los consejos que se enumeran aquí para invertir en bolsa. Si no prestas atención a uno solo de ellos, no solo no aprenderás a hacerlo, sino que probablemente acabarás perdiendo dinero.