Teresa Rodríguez: "Nos toca recuperar el nuevo sentido común"

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha pedido hoy recuperar el "sentido común del 15M" para cumplir el "reto histórico" que se marca desde mañana la nueva coalición de Podemos e IU, que es "parar" y "hacerle frente a la extrema derecha".



"Lo que más nos preocupa no es los tres diputados menos, sino lo que le pasará a Andalucía", ha dicho Rodríguez en referencia a los 17 escaños obtenidos por Adelante Andalucía frente a los 20 que lograron Podemos (15) e IU (5) por separado en las elecciones de 2015.



Recibida por sus simpatizantes al grito antifascista de "¡No pasarán!", Rodríguez ha pedido "recuperar el sentido común del 15M" para "parar a la derecha" en todos los ámbitos.



"Esta no tiene que ser la noche de las pasiones, tiene que ser la noche de las reflexiones", ha dicho Rodríguez después de conocer que, con el 99,85 % escrutado, el PSOE obtuvo 33 diputados, el peor resultado de su historia, el PP 26; Ciudadanos 21; Adelante Andalucía, 17, y Vox doce.



"Hay que volver a poner todos los esfuerzos en que la gente quiera recuperar derechos", lo que considera que debe hacerse para que los ciudadanos sean "protagonistas de sus propios cambios".



El trabajo que tienen por delante, ha añadido la candidata y coordinadora andaluza de Podemos, debe ser "parar a la derecha en las instituciones y en la calle", en cada barrio o puesto de trabajo.



"Palante, que nos queda mucho curro", ha concluido su intervención, en la que ha explicado que la extrema derecha supone "un enfrentamiento de los últimos contra los penúltimos".



"Nos negamos a hacerle ese favor a los poderosos, de dividir a los de abajo en favor de los arriba, de los que se benefician de nuestros enfrentamientos en los tajos, en los pueblos y en los barrios", ha subrayado Rodríguez.



La coordinadora de Podemos ha anunciado que van a "denunciar con claridad cada seguidismo que haya de los que se llaman de la derecha formal, de la derecha del Estado, de los discursos de la extrema derecha".



"Ante cada palabra de racismo, de machismo, de transfobia, de homofobia, nos van a tener delante, no toleraremos que conviertan la sociedad en algo peor de lo que nos han convertido tras 10 años de crisis y de recortes neoliberales", ha asegurado.



Tras recordar que "venimos de una batalla muy larga" por la recuperación de la democracia y de los derechos, ha explicado que tienen "una mirada larga" y el reto es "conseguir una Andalucía donde nuestros hijos recuperen derechos, sean solidarios y que defiendan a la mayoría social frente a los que se lo llevan todo".



Rodríguez ha afirmado que ése es el "reto histórico" que asumen porque "no hacemos cuenta de resultados" como los de una empresa y no se centran en si han conseguido "tres diputados más o menos".



El cabeza de lista de Adelante Andalucía por Sevilla y coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, por su parte, ha reconocido que no han obtenido los resultados que perseguían y que les "preocupan mucho", ha denunciado a los que "le han hecho la campaña" a la extrema derecha y ha asegurado que "aquí no se rinde nadie".



Tras señalar que considera "normal" que haya gente "desolada" e "impactada" por los resultados, ha dicho que en Adelante Andalucía están "preocupados pero no derrotados" y que, desde ahora, su posición será una "ofensiva contra la extrema derecha", para lo que se van a "arremangar".