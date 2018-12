Moreno: no participar "lo único que lleva es a la melancolía"

La presidenta andaluza y candidata del PSOE a la reelección, Susana Díaz, ha confiado hoy en que haya una alta participación en los comicios autonómicos, de los que ha dicho que son una oportunidad para el avance futuro, el respeto a la democracia y para "vivir en una tierra que sea de todos".



"Estoy convencida de que va a haber mucha gente que va a salir a votar e incluso va a haber gente que años atrás pensaba que su voto no importaba y esta vez va a considerar que su voto es clave para que Andalucía siga creciendo y nadie nos mande atrás", ha aseverado.



La socialista votó pasadas las 10.30 horas en el colegio Alfares, en el sevillano barrio de Triana, acompañada de su marido y de hijo y tras ejercer su derecho atendió a los periodistas.



"He votado con ilusión y con ganas sabiendo que he participando en la fiesta de la democracia y que una contribuye a una sociedad mejor. Quiero una Andalucía que responda a la necesidades de este pueblo", ha declarado.



Preguntada por si el resultado de las andaluzas puede influir en la convocatoria de las generales, Díaz ha respondido que lo que quiere es que sirvan para el avance de la comunidad.



Según la candidata, es importante que España mire hoy a la comunidad, pero también más allá del día que se celebren elecciones, y ha insistido en la idea de que los andaluces "hablen hoy con claridad".



Ha destacado que las elecciones se celebran en las vísperas de los 40 años de la Constitución y a dos días de celebrar el aniversario del Pacto de Antequera, el inicio de la autonomía andaluza, un día -ha dicho- en el que los andaluces defienden su pasado y su futuro.



La costumbre de la secretaria general del PSOE-A cuando hay elecciones es votar y luego dirigirse a la agrupación socialista de Triana por "si hay que ayudar en algo".



A continuación pasará por la sede regional del partido y por tarde irá al hotel en el que hará el seguimiento de la noche electoral, un "ritual" que también cumplirá hoy.