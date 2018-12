Los colegios de Sanlúcar abren con dos horas de retraso

Todos los colegios electorales del municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda han abierto hoy sus puertas a las 11:03, con dos horas de retraso sobre la hora prevista, las 9:00, por falta de papeletas de EQUO en sus dependencias.



La falta de papeletas de esta formación en los colegios sanluqueños es la principal incidencia de la jornada electoral de Andalucía, lo que ha retrasado la constitución de sus mesas y a su vez motivará que los colegios electorales de este municipio cierren sus puertas más tarde que los del resto de la comunidad.



Según ha dicho en rueda de prensa la consejera de Justicia e Interior de la Junta, Rosa Aguilar, además en este mismo municipio no se han constituido dos mesas en el colegio Guadalquivir hasta pasadas las 10.20, porque ningún miembro se ha presentado.



En Sanlúcar están censados 54.255 votantes, según el Instituto Nacional de Estadística, y Aguilar ha explicado que será la Junta Electoral de Zona la que determine a qué hora cierran las mesas de este municipio, lo que se espera conocer antes del mediodía.



Sobre las mesas a las que no se ha presentado nadie para su puesta en marcha, se ha contado con los votantes que iban llegando al colegio electoral para que las ocupen, según detalla la ley en ese sentido.



Aparte de esa circunstancia, Aguilar ha subrayado que “la normalidad es la tónica general, pero es normal que se hayan producido incidencias”.



Ha enumerado problemas relativos a falta de información del censo electoral en La Algaba (Sevilla), Los Barrios (Cádiz) y Aljaraque (Huelva), “fundamentalmente debidos a problemas en la transmisión de datos al censo electoral, a la hora de implementar en la tableta el número de censados en cada una de las mesas”, ha dicho.



Además, una de las nueve mesas ideadas para funcionar de forma electrónica, que por primera vez se ponen en marcha en estas elecciones en Andalucía, funciona como una mesa “normal”, concretamente en la Casa de la Provincia de Sevilla, por decisión del presidente de la mesa.



En Córdoba, una mesa del colegio Concepción Arenal no ha abierto hasta las 9.45, y en el centro cívico de Lepanto de la capital cordobesa hasta las 9.19, retraso que se aplicará igualmente al cierre de ambas mesas.



Rosa Aguilar ha detallado que el primer colegio en constituirse ha sido el San Miguel de Aldeaquemada (Jaén), que a las 8.00 ya estaba listo para funcionar, mientras que esa misma provincia ha sido la primera en constituir todas las mesas.



Además en un colegio del barrio de La Chana de Granada se produjo un desalojo de unas personas por leer un manifiesto, por lo que fueron identificadas.



