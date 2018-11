El Gobierno aprobará exhumar a Franco "en los últimos días del año"

El Gobierno dará la orden de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos "en los últimos días del año", ha señalado la vicepresidenta Carmen Calvo, quien ha explicado que el bloqueo que sufre la reforma de la Ley de Memoria Histórica en la Mesa del Congreso "no afecta para nada" a dicha exhumación.



"El último trámite del procedimiento administrativo después del real decreto estará en los últimos días del año y es el que dará la orden de la exhumación", ha afirmado Calvo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.



La vicepresidenta ha dicho que el bloqueo -por parte del PP y Cs en la Mesa del Parlamento- de la tramitación de la reforma de la Ley de Memoria Histórica no afecta a la exhumación de los restos del dictador, ya que ésta solo depende del procedimiento administrativo que hay que cubrir.



No obstante, ha criticado que el PP y Cs sigan "amordazando" las iniciativas legislativas que pueden salir adelante en el pleno del Congreso.



También ha recordado que para el Gobierno de Pedro Sánchez es importante modificar la Ley de Memoria Histórica para "mejorar con mucho la dignidad de todas las víctimas, particularmente de las que no han sido objeto de la dignidad de esta democracia".