Casado avisa a Sánchez: insostenible gobernar si pierde Andalucía

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si pierde las elecciones de este domingo en Andalucía será "insostenible" que siga gobernando en España porque no podrá hacerlo con solo 84 diputados y "su autonomía más importante en manos del PP".



Casado ha dicho que estos comicios autonómicos son "clave" como un "primer paso" para echar a los socialistas del Gobierno porque si Susana Díaz tiene que dejar San Telmo, la sede del Ejecutivo andaluz, "a Sánchez le quedan dos telediarios en La Moncloa".



Por eso, ha instado a que el domingo "nadie se quede en casa" ya que, además, los "restos" de votos pueden servir para lograr escaños decisivos en cada provincia.



"No dejen de votar porque con su voto también deciden el futuro de su nación, de España, en el momento en el que algunos la quieren romper", ha recomendado Casado a los andaluces "que muchas veces se movilizan menos en las autonómicas".



Así, ha justificado su implicación en esta campaña andaluza y el haberla hecho "de alto vuelo" precisamente porque el domingo "se puede hacer historia en todo el país", pero también porque considera que Díaz "no está cómoda con el discurso nacional" de su partido, al contrario que sucede en el PP.



"Andalucía también es España", ha afirmado Casado, quien ha añadido que a los andaluces no les gusta tener un PSOE que "depende de Torra, de Puigdemont o de Otegi" para gobernar, ni ver la "complicidad" de los diputados socialistas andaluces con esta estrategia del partido a nivel nacional.



Casado ha reconocido que el resultado de las elecciones andaluzas está "abierto" porque la Ley D'Hont que rige el reparto de escaños es "caprichosa" y ha insistido en que cualquier voto que no vaya al PP "puede acabar en el embudo de Susana Díaz".



Ha presentado al PP como "la casa común del centroderecha" y ha insistido en que "no va a defraudar" ni siquiera a los votantes que han dejado de confiar en el partido, porque "ha vuelto para servir a España y hacer una agenda reformista sin complejos".



Por lo que respecta a la continuidad de Ignacio Cosidó como portavoz del PP en el Senado, tras sus polémico mensaje de wasap sobre el pacto alcanzado con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, Casado se ha limitado a constatar que ya le pidió explicaciones en su momento.



"El mensaje que mandó fue improcedente e irresponsable", ha admitido, pero "no tenía información que fuera de la dirección nacional", según le explicó el propio Cosidó.