Arranca Madrid Central con el tráfico habitual en las calles

Las calles que conforman el perímetro de Madrid Central registran a esta hora un tráfico intenso, como todas las mañanas, pero sin grandes aglomeraciones, en el primer día de las restricciones de tráfico para circular por el centro de la ciudad.



La más concurrida ha sido el eje conformado por las calles de Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova que, frecuentemente, es uno de los más congestionados de la capital.



Con más tranquilidad discurría el tráfico en la calle de Princesa, en la plaza de España o en la cuesta de San Vicente, sin que hubiera una presencia policial fuera de lo común en ninguno de estos puntos.



Completan el perímetro de Madrid Central los paseos de Recoletos y del Prado, las rondas de Atocha, Valencia, Toledo y Segovia, la cuesta de la Vega y las calles de Mayor y Bailén (lateral continuación de la cuesta de San Vicente).



En declaraciones a la Cadena Ser, la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmen, se ha congratulado de que todo está funcionando con normalidad: "Todo va fluyendo como se esperaba".



Desde esta medianoche está en vigor Madrid Central, un área de 472 hectáreas por la que solo pueden circular los residentes, sus invitados (un máximo de 20 al mes), los coches con etiqueta Cero Emisiones y Eco y los vehículos B y C que acudan a un aparcamiento público, además de suministros y prestadores de servicios, entre otros.



La primera fase de la medida, estrenada hoy, es un periodo informativo y de pruebas, en el que no habrá multas ni controles de acceso, sino controles aleatorios por parte de agentes que informarán de los criterios de circulación.



En un segundo período, durante enero y febrero, funcionarán ya las comprobaciones automáticas -cámaras y cruces de matrículas- y el Ayuntamiento comunicará con cartas los incumplimientos, pero las sanciones económicas -de 90 euros o 45 euros con pronto pago- no llegarán hasta el mes de marzo.