Cs prefiere un Gobierno de Díaz a un pacto de PSOE y Podemos

De la gloria al infierno hay una distancia tan pequeña como la que separa la suela de un zapato del terreno que pisa. Los partidos, con el cronómetro electoral a punto de pararse, empiezan a poner los pies en el suelo y a darse cuenta de que con el único argumento de que se sale a ganar no se ganan elecciones ni se forman gobiernos.

Ciudadanos, tan firme como se ha mostrado en los últimos meses respecto a no volver a apoyar a Susana Díaz, empieza a buscar alternativas. Y mientras Albert Rivera llamaba, casi in extremis, a votar "para que no sigan los mismos" (el voto del miedo, pero en la otra acera), Begoña Villacís, secretaria de Política Municipal de Ciudadanos y concejala en Madrid, advertía este jueves que peor que tener a Díaz otros cuatro años al frente del Gobierno andaluz sería tenerla con el apoyo de Podemos. O de Adelante Andalucía.

Juan Marín ha dicho por activa y por pasiva que no apoyará a quien dice que no ha sido capaz de mantener su palabra en la legislatura que empezó hace tres años y medio. Todo lo más, dejó abierta esta semana la posibilidad de apoyar a un PSOE en minoría de manera puntual a lo largo de la legislatura, siempre que los escaños que obtenga su lista y la de Juanma Moreno no sumen los 55 diputados que desalojarían al PSOE de San Telmo. Y, por lo que se intuye, no van a sumar.

Pero, entre que esa actitud puede terminar por hacer inútil, a efectos de alcanzar el poder, el crecimiento de Ciudadanos en estas elecciones, que se prevé muy importante, y que al final será Albert Rivera quien decida lo que vaya a hacer Ciudadanos, este partido se ha visto forzado a modificar su discurso.

Entre otras razones, también por la irrupción de Vox en el debate, que viene a ser, de cara a la posible negociación de un Gobierno conservador tras las elecciones del domingo, como un palo en la rueda de la bicicleta de la derecha.

Susana Díaz, que hace suyo aquel principio de Sun Tzu (El arte de la guerra), según el cual la mejor defensa es un buen ataque, no deja de alertar contra la "triple alianza" de la derecha, puede que esté intentando no tanto movilizar a los indecisos a su favor, como destruir las opciones de las formaciones a su derecha en el espectro ideológico.

De hecho, si Vox consigue meter cabeza en el Parlamento, será, en parte, a costa de lo que pierda el PP. Y, aun movilizando el voto de los descontentos, la fórmula electoral de la Ley D’Hondt no favorece, precisamente, la fragmentación del voto. Los restos podrían beneficiar al PSOE o a Adelante Andalucía.

Y Cs no quiere quedar fuera de la ecuación. De Vox no habla. Pero ya avisa Albert Rivera de que Cs pedirá apoyos al PP y el PSOE para formar Gobierno. Pero, ¿y si es el PSOE el que busca alianzas dejará que las encuentre a la izquierda?