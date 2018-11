"El PP, encantado de recibir votos de quien quiera cambiar las cosas"

El presidente del PP, Pablo Casado, sobre un posible pacto con Vox y Ciudadanos a partir del 3 de diciembre para gobernar en Andalucía, ha manifestado que su partido estaría "encantado de recibir los votos de aquellos que quieran cambiar las cosas en Andalucía".

Lo único que puede haber es un gobierno comunista socialista o un gobierno de cambio liderado por el PP

En un acto organizado por La Voz de Cádiz, Casado, en este sentido, ha añadido que "habrá que preguntar a ellos si quieren apoyar al PP". No obstante, ha recordado que no habla de partidos que no tienen representación parlamentaria.

El dirigente del PP ha señalado que el 3 de diciembre en Andalucía "lo único que puede haber es un gobierno comunista socialista o un gobierno de cambio liderado por el PP". A partir de aquí, Casado ha apelado al voto "suficiente, fuerte y necesario, que es el del PP".

"Habrá mucha gente que quiere un cambio, como dicen las encuestas del CIS, pero que no quieren asumir que solo con la optimización y centralización del voto ese cambio se puede producir", ha manifestado Casado, que ha añadido que "si alguien se quiere dar el lujo de votar a una opción sencillamente por probar o porque es numerosa, o quiere pensar que otra opción que hace cuatro años votó a Susana Díaz puede haber cambiado, serán esfuerzos inútiles".

En este sentido, ha subrayado que "lo único que dicen las encuestas es que el único partido que puede desbancar al PSOE es el PP", y ha añadido que "lo único que dice la constatación de la realidad empírica de los últimos años es que el único partido que no ha pactado nunca con el PSOE es el PP".

Casado ha apostado por "una Andalucía con regeneración institucional, con una administración austera, eficiente, reducida y honesta, una Junta de Andalucía sin casos de corrupción". "En definitiva, una alternancia en el poder para abrir puertas y ventanas y levantar alfombras, que falta hace", ha añadido.

Para ello, ha recordado que el PP propone la limitación de mandato a ocho años y "mucha menos Junta y más Andalucía, más transparencia, que se reduzca una administración paralela y clientelar dirigida a redes de nepotismo y de favores a un partido que lleva demasiados años en el poder con la impunidad además de negar esos hechos".