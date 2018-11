El sindicato médico denuncia coacciones de la Junta para no gastar

El presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, ha reconocido públicamente que “hay incentivos económicos al ahorro”, algo que, en su opinión, “es de una perversión intolerable”. No obstante, dice estar convencido de que “la totalidad de los médicos se niegan a dejar de tratar a un paciente, dejar de prescribir un medicamento, dejar de hacer una derivación por ganar más dinero”. “El problema es que -aclara- aunque este médico quiera derivar al paciente a una prueba o prescribir el medicamento más adecuado renunciando a ese incentivo, no se le permite, se le coacciona de diferentes maneras, muchas veces llamándole o impidiéndole físicamente que curse una prueba complementaria. Se le boquea la petición”.

“Eso es un hecho”, aseguró anoche en una entrevista concedida al programa Citas Con la Actualidad de 7TV Sevilla, en la que quiso denunciar la “perversión absoluta” de que se vincule un incentivo económico “no a que un médico sea mejor médico o haga una mejor medicina o preste una atención mejor a sus pacientes, sino a que ahorre, a que gaste menos”. Un incentivo que Ojeda lamenta que sea “impuesto porque la Administración no lo negocia”.

Y ésa es una de las reivindicaciones que llevó al colectivo a la huelga este martes. “Los objetivos que se le impongan a un médico deben ser clínicos -defiende-, basados en los resultados, en la curación y en el biernstar de los pacientes”. “No negamos que la medicina no cuesta dinero y que no se puede gastar sin límites pero lo que no puede hacer el sistema es cargar la responsabilidad del ahorro sobre el médico”.

El presidente del SMS también recordó la reivindicación principal de disponer de un tiempo mínimo de 10 minutos por paciente en Atención Primaria porque eso mejoraría tanto la frustración que asegura sienten los profesionales como la de los propios usuarios, desencadenante de la mayoría de agresiones.

Entre los peor pagados del país

Respecto a la equiparación salarial, Ojeda denunció que en Andalucía, por ejemplo, la hora de guardia se pague a 15 ó 16 euros brutos, mientras en otras comunidades es el doble.