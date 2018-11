Bosch pide diálogo para "avanzar" hacia un referéndum

El nuevo conseller de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Alfred Bosch, pidió hoy un "diálogo" con el Gobierno de España para "avanzar" en la dirección de un referéndum y no para el "inmovilismo", en una rueda de prensa en Bruselas.



"Necesitamos ayuda para un diálogo con el Gobierno del Reino de España, que queremos que sea para avanzar en la dirección de que ciudadanas y ciudadanos puedan decidir, que es la manera de resolver cualquier cuestión en un ámbito democrático", dijo Bosch.



Bosch, exlider de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona que sustituye al nuevo candidato a la alcaldía, Ernest Maragall, dijo que ha hablado con el ministro de Exteriores, Josep Borrell en "una breve conversación por teléfono" y que ha habido "algún intercambio de mensajes".



"Continuaré hablando con el representante del Reino de España hacia el mundo porque creo que es mi obligación y porque creo que el diálogo se tiene que mantener, más allá de si hace bien su trabajo, sea Borrell u otro más adelante", dijo.



Bosch consideró que "hace falta hablar con los que es difícil entenderse", aunque aclaró que "el diálogo tiene que tener dos premisas", "teniendo en cuenta que el pueblo en democracia es el que manda" y para "avanzar, no para encubrir el inmovilismo".



Bosch explicó que ha visitado al expresidente Carles Puigdemont en la localidad belga de Waterloo, con quien ha mantenido "una reunión muy cordial y muy centrada en el respeto a los derechos civiles".



En su primera rueda de prensa internacional desde su toma de posesión en el cargo la semana pasada, Bosch estuvo acompañado de la delegada de la Generalitat en Bruselas, Meritxell Serret, y de los responsables de las oficinas catalanas de Washington, Londres, Roma y Berlín.



En cuanto a las delegaciones exteriores de la Generalitat, dijo que "el despliegue continuará porque entra dentro de las competencias" de su gobierno.



"No hay nada que impida que Cataluña tenga delegaciones en todo el mundo, Euskadi también las tiene", defendió, y consideró que "las notas informativas que pueda hacer" el Gobierno central al respecto "no son vinculantes".



La Generalitat reactivó en junio su plan para sus delegaciones internacionales después del cierre de las mismas, a excepción de la de Bruselas, en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la ilegal declaración de independencia de Cataluña en octubre del año pasado.



En estos meses, la Generalitat ha abierto oficinas en Roma, Berlín, Londres, París, Washington y Ginebra, y prepara actualmente aperturas en Viena, Tallin, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut, antes de iniciar una fase de desarrollo ulterior en Oriente Medio y América Latina.