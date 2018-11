Los candidatos repiten en TVE el mismo debate que en Canal Sur

El debate de TVE pareció un calco del de Canal Sur hace una semana. Los mismos cuatro bloques temáticos y el mismo formato que en el debate retransmitido hace una semana por la televisión pública autonómica, aunque algo más breve (también empezaba más tarde). Por no mencionar los mensajesde los candidatos. Realmente no hubo debate. Como tampoco lo hubo hace una semana. Era lo pactado. Un mitin detrás de otro, sin posibilidad real de réplica.

"Veo mucho interés en utilizar la corrupción contra el otro, pero poco en combatirla", dice Susana Díaz

La primera intervención corrió a cargo de la candidata socialista, Susana Díaz, que, como había hecho antes del debate, comenzó pidiendo a los adversarios que dejaran "a un lado la crispación y el encanallamiento" . Juanma Moreno, el candidato del PP, a continuación, volvió a preguntar a los andaluces si quieren tener a Díaz cuatro años más en el Gobierno, igual que hiciera hace una semana. E insistió en la idea de que las elecciones son un referéndum para elegir entre el cambio o la continuidad.

Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía, también se presentó como ya lo hiciera hace una semana, como la alternativa por la izquierda al Gobierno socialista. Aunque como novedad, hizo referencia a la financiación vía crowfounding de su campaña electoral, "para no tener hipotecas". Concluyó la ronda de presentaciones Juan Marín, el candidato de Ciudadanos, que hizo un llamamiento a los andaluces que piensan que no es posible el cambio. "Porque sí lo es", dijo. "Este domingo tenemos una oportunidad histórica", concluyó.

El paro

El bloque económico lo inauguró el candidato del PP. "El drama que inunda todos los hogares de Andalucía es el desempleo", señaló. Y culpó a "las políticas desarrolladas por el PSOE en estos cuarenta años". "El PP quiere revolucionar la economía", continuó, y volvió a repetir su propuesta BMI: Bajada Masiva de Impuestos. "Vamos a hacer que Andalucía sea competitiva para las inversiones. Las empresas no vienen a Andalucía por la excesiva presión fiscal y la asfixiante burocracia. La culpa es del PSOE, y de sus cómplices", señaló. Y, por no señalar sólo a Cs, se refirió también a IU y el desaparecido PA.

Susana Díaz defendió que Andalucía es la comunidad que más empleo ha creado en los últimos años. Y denunció la "reforma laboral infame del Gobierno del PP". Insistió en que su objetivo es reducir 9 puntos la tasa de paro y mejorar la calidad del empleo.

A ello, Teresa Rodríguez respondió que "seguimos destruyendo empleo, por culpa de las políticas del PP desde el Gobierno y el seguidismo del PSOE en Andalucía. Nos alegramos de que en Andalucía se genere empleo y no miramos qué empleo se crea". La solución que plantea Adelante Andalucía es aumentar la inversión pública, cuya capacidad de generar empleo, afirma, es mayor que la de la inversión privada. Y más apoyo a la economía social.

"Para hablar de paro, hay que hablar de la confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos", señaló Juan Marín, que exhibió la "listas de la corrupción del PP y del PSOE. No sé cuál de las dos es más larga". "Los que han vivido robando a los parados 40 años no van a resolver el problema del paro", afirmó. "Andalucía tiene tres problemas", dijo: "la corrupción, el paro y la burocracia". "¿A usted no le avergüenza que haya 300.000 familias en Andalucía con todos sus miembros en paro después de 40 años, o que uno de cada dos jóvenes tenga que hacer las maletas para irse fuera, o que tengamos la tasa de paro más elevada de España?", preguntó a la presidenta.

Por repetir, se repitieron hasta los enfrentamientos entre los dos candidatos del PP y Cs. "Usted me llamó perro hace unos días", le recordó Marín a Moreno. Y las preguntas de Susana Díaz a los candidatos del centro derecha sobre si van a bloquear la formación de un gobierno, incluso pactando con Vox.

Temas sociales

"Andalucía es el referente del estado del Bienestar", afirmó la candidata socialista, que puso sobre la mesa la educación gratuita, la sanidad pública... "Quienes hablan del cambio nos ofrecen lo que ya nos ofrecieron: el copago, la privatización...".

"El PSOE ha convertido a Andalucía en la mayor sala de espera de España", le reprochó Marín a la presidenta socialista. "A los andaluces nos quema muchísimo ver a nuestros familiares en los pasillos de las urgencias, porque no hay camas. Y usted lo sabe. Y si hablamos de Educación, lo mismo: tenemos la tasa de abandono escolar temprano más alto de España".

Teresa Rodríguez, en su intervención, espetó a Díaz que "el principal escollo para la estabilidad es su Gobierno". Y volvió a sacar sus suelos de inversión para la sanidad, la educación y los servicios sociales básicos.

Juanma Moreno exhibió fotos y preguntó a la presidenta y candidata socialista si lo que se veía en ellas le parece un referente. "Está creando desigualdades terriblemente groseras en Andalucía. Depende del código postal, que un andaluz disfrute de una Educación de primera o no. Con la sanidad, lo mismo". Y, de nuevo, volvió a referirse a la complicidad de Ciudadanos.

"Cuando hablamos de políticas sociales, hablamos de financiación", apuntó Juan Marín, que le recordó a Díaz que lo que reivindicó cuando gobernaba Rajoy no se lo pide ahora a Pedro Sánchez.

"Yo para negociar que se suba el salario mínimo no me voy a la cárcel, me voy a Marte", respondió Teresa Rodríguez a las alusiones de Marín a la negociación del presupuesto estatal, tras reprochar al candidato de Cs que sacara el tema catalán "a tres bloques del debate territorial".

Susana Díaz negó las listas de espera. Y Moreno le sacó varios casos casos reales. "Este hombre pidió una cita en agosto y se la dan para noviembre de 2019. Así, se queda cojo", dijo. Y después se solidarizó con las reivindicaciones de los profesionales sanitarios, que han de ejercer en condiciones lamentables. "Y lo mismo pasa en la Educación, unos profesionales de muchísima calidad, que no pueden ejercer su trabajo en condiciones".

La (des)confianza de los ciudadanos

"El problema de la corrupción no es la imagen que genera", a decir de Rodríguez, "sino que es un escolo financiero: 48.000 millones de euros se han ido en corrupción, y ese dinero se ha quitado de servicios sociales". La de Adelante Andalucía no discrimina entre la corrupción del PSOE y la del PP.

Moreno sacó a relucir las "200 causas abiertas por irregularidades o corruptelas del Gobierno socialista". "Según la UE, Andalucía es la región con más corrupción de Europa". Y a Susana Díaz le reprochó su falta de coraje para acabar con la corrupción. En este sentido, volvió a preguntar a la presidenta por qué retiró la acusación en el caso de los ERE. Y ésta volvió a no responder.

Juan Marín defendió las medidas que Cs ha puesto en marcha para frenar la corrupción. Y criticó el "no" del PSOE a la supresión de los aforamientos o su negativa a crear la Oficina Antifraude. "Para poner en marcha medidas a favor de la regeneración política hay que creer en las instituciones".

"Veo mucho interés en utilizar la corrupción contra el otro, pero poco en combatirla", dice Susana Díaz. "Los cinco años que llevo en el Gobierno han sido cinco años sin una mancha", volvió a decir. Pero Teresa Rodríguez le recordó los casos de corrupción en la Fundación Guadalquivir, que "se han producido durante su legislatura". Y Moreno también insistió en que la corrupción es "el día a día del PSOE en Andalucía". "Usted no está cumpliendo con su obligación de combatirla".

"Yo no me creo que usted no cobre dietas", soltó Teresa Rodríguez a Susana Díaz. Moreno le volvió a preguntar por qué retiró la acusación en el caso de los ERE. Marín siguió enzarzado con Moreno, con el que deberá ponerse de acuerdo a partir del lunes próximo. Díaz preguntó otra vez si pactarán con Vox, si esta formación entra en el Parlamento. Moreno acusó a Marín que está "victimizándose, igual que Susana Díaz". Y Díaz interpretó el silencio de Marín y Moreno, como un "si" a Vox.

El modelo territorial

Marín dice que Ciudadanos es el único partido que defiende en todo el territorio el mismo modelo. "Yo defiendo a los andaluces y la unidad de España. Y mientras el señor Torra me amenaza, los demás partidos callan. Cuando Cs fue a Alsasua a defender a la Guardia Civil, los sanchistas nos llamaron perros". El candidato de Cs recordó que cuando su formación quiso llevar al Congreso una propuesta para no indultar a los condenados "por intentar romper este país", el PSOE votó en contra.

"Cuando España va bien, Andalucía va bien", dice Moreno. "En España tenemos un problema serio, un intento de ruptura, frente al que el Gobierno del PP aplicó el artículo 155 con determinación y coraje".

Como hace una semana. Díaz defendió su postura conocida sobre la unidad de España Y Rodríguez, que el debate de Andalucía es otro, el de la gente que no llega a final de mes. "Cuando hablo, meto el dedo en la llaga", dijo Susana Díaz. "No, mete la pata", le respondió la candidata de Adelante Andalucía, que puso en duda que la presidenta se haya leído el programa de la confluencia, como afirma.