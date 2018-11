Andalucía sale a la calle para protestar contra la violencia machista

Miles de personas se han manifestado hoy en las ocho capitales andaluzas para protestar contra la violencia machista con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, siendo la de Sevilla la que ha congregado a numerosas representantes políticas, sindicales y sociales.



La manifestación más numerosa ha sido la de Granada, en la que han participado unas 8.000 personas, según la Policía Local, y que ha estado encabezada por una pancarta con el lema: "No a la impunidad, enmienda al sistema patriarcal. ¡Justicia feminista, menores con derechos!".



En Sevilla, unas 4.000 personas han recorrido varias calles del centro, convocadas por la Plataforma 8 de Marzo y la Plataforma Feminista contra las Violencias Machistas bajo el lema 'No a la violencia contra las mujeres'.



Durante la manifestación, que ha discurrido bajo una intensa lluvia, se han coreado lemas como "Sevilla será la tumba del machismo".



La secretaria general de UGT de Andalucía, Carmen Castilla, ha exigido "medidas eficaces contra la violencia machista y protección a las víctimas", y al término de la movilización se ha leído un manifiesto en el que se recuerda que "es violencia contra las mujeres la explotación sexual, la desigualdad salarial, la invisibilidad de nuestras conquistas o la cosificación de nuestros cuerpos".



A la manifestación de Cádiz ha acudido la líder de Podemos y candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, quien ha vaticinado que el feminismo "está llamado a ser la barrera de contención de la extrema derecha".



A esta movilización también ha asistido la que fue alcaldesa de la ciudad con mayoría absoluta durante veinte años, Teófila Martínez (PP), y en el balcón del Ayuntamiento se colocó una pancarta con el lema "Ni una menos, vivas nos queremos".



En Málaga han participado, según datos de la Policía Nacional, unas 2.000 personas en la manifestación, han informado a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno.



La movilización ha partido alrededor de las doce del mediodía desde la plaza de la Merced, en el centro histórico de la capital malagueña, y el lema elegido este año ha sido "Contra las violencias machistas, ¡Implícate!".



En Jaén, donde han participado, entre otros dirigentes políticos, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, se han coreado consignas como "mi abuela luchó, mi madre luchó y aquí estoy ahora luchando yo", o "a mí también me mola volver a casa sola".



Ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno, se ha leído un manifiesto y un listado de las mujeres asesinadas en el último año.



En Córdoba, la manifestación ha arrancado puntual pese a que caía una lluvia torrencial al mediodía que provocó cierto caos al inicio, lo que no ha impedido que la convocatoria haya sido un éxito, según la portavoz de la Plataforma Contra la Violencia de Género, Elena Vega, quien ha remarcado que combatir la violencia de género es "una tarea de todos" y que "con unidad se puede conseguir".



En Huelva, cientos de personas han respondido a la convocatoria realizada por el movimiento feminista con el lema 'Si nos tocan a una, nos tocan a todas', y han reclamado el fin de una de las principales lacras sociales de la actualidad.



El color morado que caracteriza al movimiento feminista ha cedido espacio a prendas negras y pañuelos blancos, símbolo de la lucha contra la violencia de género.



En Almería, más de un millar de personas han secundado esta convocatoria, entre ellos el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, quien ha afirmado a Efe que "todos los días son de lucha contra la violencia de género".



Por su parte, los candidatos de los principales partidos a la Presidencia de la Junta han participado, coincidiendo con la campaña electoral de las andaluzas, en distintos actos con mujeres.