La campaña electoral sube de tono en el inicio de la cuenta atrás

A poco más de una semana de las elecciones andaluzas, la campaña ha subido de tono con un endurecimiento de los discursos de los candidatos a la Presidencia de la Junta y de los líderes nacionales que han venido a arroparles este fin de semana.



Los candidatos van tomando posiciones a medida que se acerca la fecha del 2 de diciembre y, de mirar "de reojo" a sus adversarios, han pasado a intercambiarse reproches y duros calificativos.



Así, el candidato del PP, Juanma Moreno, ha acusado al de Ciudadanos, Juan Marín, de haber pasado de "perro de compañía" de Susana Díaz a "perro de presa".



El dirigente popular ha advertido del "peligro" de votar a la formación naranja y ha reivindicado el trabajo que ha hecho el PP durante años frente al socialismo "más férreo, más duro y más incompetente".



"Un partido político que lleva en su ADN el socialismo como es Ciudadanos no puede ser cambio en Andalucía", ha defendido.



Marín le ha respondido a través de Twitter: "Señor Bonilla, para llamarme 'perro' ya están los sanchistas y el supremacistas de Torra. No se equivoque de adversario, pida perdón y deje los insultos".



Juan Marín, que jugó un partido de baloncesto a las órdenes de Javier Imbroda, candidato de Ciudadanos por Málaga, ha presumido de que la formación naranja es un equipo que sale preparado a ganar al victimismo de siempre del PSOE y al conformismo del PP".



En declaraciones a los periodistas en Almería, se ha dirigido a la presidenta de la Junta y candidata a la reelección, Susana Díaz, para pedirle que "si no se quiere echar en manos de Podemos, apoye a Ciudadanos" tras las elecciones.



Marín se ha pronunciado también en Almería sobre la posibilidad de que Vox obtenga un escaño por esta provincia, y ha querido dejar claro que ese partido y Ciudadanos están "en las antípodas".



Susana Díaz, en la víspera del Día Internacional contra la Violencia de Género, ha centrado sus mensajes en las mujeres y ha criticado que tanto el PP como Ciudadanos tildaron las manifestaciones del 8 de marzo de elitistas para luego "decir que estaban con la mujeres".



Díaz, que también está hoy en Almería, ha admitido que ahora es "más feminista que cuando era joven" y ha pedido a las mujeres que mantengan vivo el espíritu de las manifestaciones del 8M para frenar el "creciente" movimiento "machista y xenófobo" de la derecha.



Sin hacer una referencia directa a Vox, Díaz se ha mostrado convencida de que "aumenta" el movimiento machista y xenófobo de los partidos de derecha.



La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha cargado contra los banqueros y los grandes empresarios, de los que ha dicho que son "la única minoría peligrosa" y ha subrayado que Adelante se presenta como la "barrera de contención de la extrema derecha".



En un acto público en Sevilla, en el que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador de IU, Alberto Garzón, han debutado en esta campaña, Rodríguez ha reiterado que no gobernarán con el PSOE de Susana Díaz: "¡Ni mijita!", ha precisado.



Pablo Iglesias ha hecho un llamamiento a "Casado, a Rivera y al primo de Rivera" para que hablen de Andalucía en sus mítines "y no de Cataluña", y ha defendido que la comunidad andaluza no debe ser "periferia de Europa", sino "punta de lanza".



El coordinador de IU, Alberto Garzón, ha cuestionado la estructura de poder de Andalucía, que "ha sido la misma desde el franquismo a la actualidad, y los que han gobernado desde el franquismo son los mismos que han gobernado en Andalucía y España".



Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, que hoy ha coincidido con Juanma Moreno en el acto electoral de Granada, se ha centrado en asuntos nacionales para elevar sus declaraciones sobre la inmigración, ya que ha recalcado que el espacio en España "no es ilimitado" y ha advertido a los inmigrantes de que o respetan "las costumbres occidentales o se han equivocado de país".



Además, ha anunciado que su partido va a enmendar a la totalidad la reforma educativa que presente el Gobierno socialista y presentará una propuesta alternativa para que la educación sea competencia estatal aunque la administren las comunidades autónomas.