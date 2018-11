Tusk y Junker garantizan a España poder de decisión sobre Gibraltar

Los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, han garantizado en una carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los acuerdos independientes sobre Gibraltar a los que puedan llegar la UE y el Reino Unido tras el "brexit" requerirán la "conformidad previa" de España.



En una carta remitida a Sánchez a la que ha tenido acceso Efe, Juncker y Tusk clarifican su postura compartida sobre el artículo 184 del "brexit" en la jornada previa a la cumbre en la que se debatirá el acuerdo definitivo y subrayan su "solidaridad" con España en este asunto.



En la carta, los líderes europeos reconocen que España ha estado desde 1986 en el centro del proyecto europeo y ha mostrado una gran solidaridad con esta causa y sus prioridades comunes.



Por ello, prosiguen, entienden la sensibilidad de la actual situación y subrayan su solidaridad con el Reino de España en esta materia.



El texto recoge que el único objetivo del Artículo 184 del acuerdo es crear el mejor compromiso para que la UE y el Reino Unido negocien acuerdos que regulen su relación futura.



Y añade que este punto no impone ninguna obligación o presunción de que tales acuerdos tengan la misma base territorial que el recogido en el Artículo 3 del acuerdo de separación.



En este punto, en lo tocante al alcance territorial de los futuros acuerdos UE-Reino Unido, Juncker y Tusk exponen que está claro que, después del "brexit", Gibraltar no estará incluida en el ámbito territorial de los acuerdos que deberán ser ultimados entre la Unión y el Reino Unido.



Sin embargo, añaden, esto no excluye la posibilidad de tener acuerdos independientes entre ambas partes con respecto a Gibraltar, sin prejuicio de las competencias de la Unión y con total respeto a la integridad territorial de los estados miembros, que "requerirán del acuerdo previo del Reino de España".



La carta de Juncker y Tusk se ha conocido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que España votará a favor del acuerdo entre la UE y el Reino Unidos sobre el "brexit" tras lograr un "tripe blindaje histórico" sobre Gibraltar, que contiene por escrito todas las garantías exigidas por el Ejecutivo español.