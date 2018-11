"El factor decisivo para que España cambie volverá a ser Andalucía"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que "el factor decisivo para que España cambie va a volver a ser Andalucía otra vez", como ha señalado que lo fue el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980, de modo que ha avisado de que "aquí se está jugando el futuro de España".

Así se ha pronunciado Iglesias en Sevilla, en el primer acto público en el que ha intervenido con motivo de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre arropando a la coordinadora andaluza de Podemos y candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, junto al líder de IU, Alberto Garzón, y su homólogo en Andalucía y candidato a la Vicepresidencia por la confluencia andaluza, Antonio Maíllo.

Tras defender el acuerdo para el Presupuesto General del Estado (PGE) del 2019 que han negociado Podemos y el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, el líder del partido morado ha rechazado que haya quien piense que el factor decisivo para que salgan adelante esas cuentas "es lo que hagan algunos partidos catalanes y del País Vasco", cuando ha subrayado que "el factor decisivo para que España cambie va a volver Andalucía otra vez: Aquí se está jugando el futuro de España".

"Hace falta que Andalucía vuelva a decir a toda España que ya está bien, que queremos derechos para todos, salarios y pensiones dignas, hospitales públicos, un modelo productivo de desarrollo, ser punta de lanza". "Aquí se juega el futuro de España, que se lo recuerden a los líderes del PP y de Cs, Pablo Casado, Albert Rivera y al primo de Rivera", ha apostillado.

En este punto, Iglesias ha lanzado varias preguntas al aire: "¿hubiera sido posible la moción de censura si Susana Díaz hubiera ganado las primarias del PSOE o seguiría gobernando Mariano Rajoy?, ¿hubiera sido posible este acuerdo de PGE si Susana Díaz hubiera ganado esas primarias o hubiera preferido un acuerdo como el de Cs, que subía el SMI un 1 por ciento frente al 21 por ciento que hemos acordado?".

ANDALUCÍA, "SEGUNDO PLATO" PARA SUSANA DÍAZ

"Eso se lo preguntan muchos andaluces, ¿qué significa Andalucía para Susana Díaz? ¿El segundo plato tras perder las primarias?", ha proseguido el líder nacional de Podemos.

Por todo, ha defendido que "necesitamos una Andalucía que vuelva a ser protagonista de la historia de España: necesitamos, frente a los profesionales del odio y el rencor, una Andalucía que sea portadora de un sentido de fraternidad; necesitamos, frente a los defensores de los privilegios, una Andalucía que haga la bandera verde y blanca la bandera de la solidaridad y la justicia social".

"Adelante Andalucía no es solo es el nombre de una coalición electoral, es una señal que marca un compromiso histórico en España para una España más justa, más solidaria, más fraterna, verde, blanca y verde", ha exclamado Iglesias.

Y es que, como ha recordado durante su discurso, hace 40 años "se construía un nuevo país y las élites miraban hacia el norte, pero Andalucía no estaba invitada a las reuniones donde se decidía el futuro del país" y términos como nacionalidad histórica "estaban reservados para otros territorios pero no para Andalucía no".

Pero entonces, como ha proseguido, "llegó el 4D de 1977 y el 28F de 1980, y llegó el pueblo andaluz a decir en Madrid que no se podía construir España sin Andalucía". "Este pueblo se ganó su derecho a ser reconocido como nacionalidad histórica frente a las élites y frente a un gobierno que miraba hacia el norte", ha subrayado.

En este punto, el líder de Podemos ha reprochado a Casado, Rivera y "al primo de Rivera", que acudan a Andalucía a hablar de Cataluña, cuando les ha advertido de que "el patriotismo implica que cuando vienes a Andalucía tienes que hablar de Andalucía, que aprendan los trillizos de la derecha", ha espetado.

"COMO EUROPA NO MIRE AL SUR SE ACABÓ EUROPA"

Entretanto, Iglesias también ha señalado que "estamos en una encrucijada histórica", cuando ha advertido de que "Europa ha dejado de mirar al sur y refuerzan los privilegios del norte", al hilo de sus reticencias al acuerdo presupuestario.

"Como Europa no mire al sur y desde el sur, se acabó Europa", ha avisado el dirigente nacional de Podemos, cuando ha censurado que "los racistas, los fascistas, los Salvini, son hijos de Merkel y de otros que han destruido el proyecto de una Europa social".

Y así, ha cuestionado que Europa pueda sobrevivir a base de políticas de austeridad, sin servicios públicos o sin justicia fiscal, cuando ha insistido en que "la única manera defender Europa es mirar desde el sur y retomar, frente al auge de fascismo, el espíritu del antifascismo de los padres fundadores y decir justicia social y democracia frente a los reaccionarios que traen el odio del último contra el penúltimo".

GARZÓN: ANDALUCÍA, PARTE DE LA SOLUCIÓN DE ESPAÑA

Por su parte, Alberto Garzón ha resaltado que Adelante Andalucía supone la construcción política de un espacio "absolutamente necesario", que va a "combatir" la voluntad política de quienes ponen por delante de las personas a las grandes empresas.

Ha explicado que el 2D hay que plantearse quién aparece en cada papeleta, si quienes representan la alternativa o "los que han aplicado los recortes en los servicios públicos", toda vez que ha avisado que "no hay libertad si no somos capaces tener trabajo digno, acceso a la sanidad o a la educación" y "muchas de las candidaturas al 2D nos quieren dejar sin libertad".

Además, Garzón ha criticado que algunas candidaturas quieren hacer de Andalucía "un espacio de confrontación", cuando ha explicado que Adelante Andalucía se posiciona enfrente porque esta comunidad "es tierra de paz, de lucha por la libertad y la humanidad, para garantizar la vida digna".

Por todo, ha defendido que la Andalucía que representa la confluencia "tiene que ser parte de la solución de los problemas de España, por la paz, por el diálogo, para un nuevo país construidos con bases y principios solidarios".

"Existe la posibilidad de cambiar Andalucía para acabar con temporalidad, la precariedad, con las privatizaciones", ha apostillado el líder de IU, que ha dicho que "hay que cuestionar la estructura del poder en Andalucía, que es la misma desde el franquismo", cuando también ha señalado que la "línea roja" de Susana Díaz es "no tocar a las grandes empresas y a la estructura de poder".

Y así, ha apuntado que Adelante Andalucía sale a ganar, "no a quedar segundos", mientras ha recordado que la candidata socialista a la reelección "parecía que iba a ganar las primarias del PSOE pero las perdió, hagamos que las elecciones del 2D las pierda también", ha zanjado.