Sánchez dice que no defraudará a quienes quieren transformar Cuba

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que no va a "defraudar" a la "sociedad civil cubana que quiere transformar Cuba", con un mensaje en su cuenta de Twitter tras reunirse con una quincena de 'cuentapropistas' (empresarios), artistas y periodistas independientes cubanos en la Embajada de España en La Habana".

Nunca les faltará nuestro aliento para construir una Cuba moderna con el apoyo fraternal de España

"Me he reunido en La Habana con la sociedad civil que quiere transformar Cuba. Mi Gobierno no les defraudará. Nunca les faltará nuestro aliento para construir una Cuba moderna con el apoyo fraternal de España", ha escrito Sánchez, junto a una fotografía de la delegación española con este grupo de representantes de la "sociedad civil" cubana. Con esta reunión ha terminado la visita oficial de Sánchez a la isla.

Según la lista facilitada por la delegación española, a la reunión han acudido el actor Jorge Perugorría, el músico Carlos Varela, el escritor Leonardo Padura y periodistas como Abraham Jiménez Enoa, de 'El Estornudo', Roberto Veiga y Lenier González, de 'Cuba Posible' y Eric Caraballoso y el consultor Oniel Díaz Castellanos.

También Enrique Núñez, dueño del paladar (restaurante de propiedad privada) La Guarida; Niuris Isabel Higueras, de El Atelier y la española Pilar Fernández, del restaurante Bikos, así como las diseñadoras Leire Fernández e Idania del Río, fundadoras de la empresa de diseño Clandestina; la empresaria de orfebrería Rosana Vargas y la también empresaria de contabilidad Marta Deus.

Según fuentes del Gobierno español, Sánchez ha escuchado sus experiencias y éstos han agradecido la visita y expresado su confianza en que la influencia exterior vaya moviendo a Cuba hacia la apertura, además de expectación por la nueva Constitución y las reformas que pueda llevar a cabo el nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel.