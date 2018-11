Aznar: "España no tiene capacidad de vetar el Brexit"

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, ha señalado este viernes que España "no tiene capacidad de vetar el Brexit" y considera de "aurora boreal" que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, "esté supuestamente negociando desde Cuba y amenazando con vetar el Brexit".

"No me lo puedo tomar en serio", ha continuado Aznar, quien ha explicado que el acuerdo sobre el Brexit incluye dos tratados y que "España no puede vetar la salida del Reino Unido ni puede evitar el acuerdo", aunque el acuerdo se acompaña de una Declaración que establece el marco de las relaciones y es ahí donde "no se han dado cuenta" de que toda la cuestión de Gibraltar en lugar de descansar en la bilateralidad descansaba en la relación del Reino Unido con la UE.

Es "políticamente extraño" que se apruebe el Brexit sin dar el visto bueno a la Declaración política, pero "dígase la verdad: España no tiene capacidad de vetar el Brexit, tiene capacidad para condicionar la Declaración política del futuro", ha concluido. Aznar se ha expresado así durante un encuentro informativo en Zaragoza, organizado por Heraldo de Aragón y el Círculo Aragonés de Economía.

DISIDENTES

Por otra parte, ha manifestado que es "lamentable" que Pedro Sánchez esté realizando una visita oficial a Cuba y no vea a los disidentes, indicando al respecto que en su etapa al frente del Gobierno de España, no tuvo relaciones ambivalentes con el país caribeño, sino que promovió la 'Posición Común' de la UE con aquel país, "que significaba: nada sin los disidentes y todo por los disidentes", pero cuando llegó su suceso, José Luis Rodríguez Zapatero, "dijeron: todo sin los disidentes".