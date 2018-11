Iglesias ve "buena idea" que Carmena y su gente tengan su "partido"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que le gusta la plataforma 'Más Madrid' con la que la alcaldesa, Manuela Carmena, busca la reelección en la capital y que le parece "buena idea" y "es bueno" que tenga su propio espacio y "partido político" con "la gente que va a cumplir sus órdenes".



La plataforma lanzada por Carmena nace sin cuotas de partidos y rodeada por la polémica tras la suspensión de militancia de seis ediles de Podemos, incluida la portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, por no presentarse a las primarias de Podemos.



Iglesias en una entrevista en la Cadena Ser se ha referido a dicha plataforma como un partido político y ha asegurado que "hay respetar que cada uno se ubique en el partido y en el espacio que quiera" sabiendo que al final van a tener que estar "todos juntos" para poder ganar.



"Creo que el hecho de que Carmena tenga su propio partido, su propio espacio político con gente que va a cumplir sus órdenes y que se va a referenciar en Manuela es bueno para que podamos llegar a un acuerdo todas las fuerzas políticas y la gente de la sociedad civil para hacer una candidatura ganadora", ha subrayado.



Sobre la sanción a los concejales, Iglesias ha defendido que en Podemos todos tienen que cumplir el código ético y las reglas y por tanto presentarse a las primarias.



"Si yo me presento como candidato a la Presidencia tendré que presentarme a unas primarias de mi partido y si yo digo que porque soy Pablo Iglesias no me presento a esas primarias, pues no seré candidato de mi partido. Las reglas las tiene que cumplir todo el mundo", ha aseverado sin descartar que la expulsión pueda ser definitiva si así lo deciden los órganos competentes de la formación.



El líder de Podemos cree que Carmena se ha sentido "muy incómoda como figura independiente" porque muchas veces los partidos políticos que rodean a las figuras independientes obligan a que éstas tengan "que enfatizar su independencia", y ha recalcado que Podemos se siente "muy orgulloso" de haberla propuesto hace cuatro años como candidata.



No obstante, también ha avisado de que la clave para que revalide la Alcaldía de Madrid es "sumar todas las piezas y no dejarse ninguna fuera".



"Hace falta que esté Manuela y su partido, la gente de Manuela, pero hace falta que esté IU, Equo, Podemos y figuras de la sociedad civil que no se referencien en partidos políticos", ha dicho.



Iglesias ha reconocido que si falta alguna de las piezas será "muy difícil revalidar la victoria" y para lograrlo, ha apuntado que "ahora toca trabajar" y "con más discreción" porque "la gente está harta" de verles "lavar los trapos sucios en los medios de comunicación".



Ha garantizado que van a ser "generosos".



"Como siempre lo he sido", ha añadido para recordar de nuevo: "Si nosotros no hubiéramos propuesto a Manuela, no hubiera sido alcaldesa y vamos a seguir trabajando para que lo sea. Ahora bien, tiene que haber acuerdo entre todas las piezas para que ese puzle tenga fuerza suficiente para ganar", ha reiterado.



Ese es su objetivo y afirma que el puesto que ocupe el exjemad Julio Rodríguez en la candidatura de Carmena, sea "el dos, tres, cuatro o cinco" es "lo de menos".



Iglesias ha admitido que "seguramente todos" tendrán que "ceder y dialogar".