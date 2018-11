Micaela Navarro subraya que el PSOE estima, quiere y respeta a Borrell

La vicepresidenta segunda del Congreso, Micaela Navarro, ha censurado que el PP y Ciudadanos hayan cargado contra el PSOE por no apoyar lo suficiente al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ante el episodio vivido con Esquerra Republicana (ERC) en la Cámara Baja y ha replicado que en su partido estiman, quieren y respetan al actual jefe de la diplomacia española.

Antes de inaugurar la VI Cumbre de Mujeres Juristas en el Congreso, Navarro ha lamentado la "desagradable" situación que se vivió el pasado miércoles en el Pleno, pero ha apuntado que ella no vio si el diputado de ERC Jordi Salvador le escupió o no, tal y como Borrell denuncia y el independentista catalán niega.

Pero, en todo caso, ha rechazado la críticas del PP y Ciudadanos contra el PSOE por no haber respaldado suficientemente al ministro. "Todo el mundo sabe en el PSOE y fuera de él la estima, el cariño y el respeto a Borrell y lo que significa para nosotros a nivel orgánico e institucional --ha defendido--. No hay la más mínima duda sobre eso".

Dicho esto, Navarro ha señalado que espera que situaciones como la vivida esta semana en el Congreso no se vuelvan a repetir en el futuro porque no sólo son "desagradables" para las personas afectadas sino para "todos" y porque, además, ponen de manifiesto algo para lo que no trabajan los diputados. "Nosotros estamos aquí para resolver los problemas de la ciudadanía, no para montar ningún tipo de espectáculo", ha concluido.