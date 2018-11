Torra señala a Alfred Bosch como su "ministro de Asuntos Exteriores"

Alfred Bosch ha tomado este viernes posesión del cargo de conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia con el encargo del presidente de la Generalitat Quim Torra, de actuar como su "ministro de Asuntos Exteriores" y defender la autordeterminación de Cataluña.

Bosch ha tomado posesión del cargo en sustitución de Ernest Maragall, que ha dejado la cartera para lanzar su carrera como candidato de ERC a las municipales de Barcelona. Ha sido durante el acto cuando Torra ha sostenido que Bosch debe realizar su tarea "como ministro de Asuntos Exteriores del país".

"Cataluña tiene derecho a ser conocida y reconocida, y a ver respetado y reconocido su derecho a la autodeterminación", ha detallado el presidente como la labor que le encomienda como nuevo titula de la cartera.

Torra ha alertado a Bosch de la "gran situación de amenaza de los derechos civiles y libertades que se vive en Cataluña, una amenaza constante", y ha acusado a la justicia de carecer de separación de poderes.

En este contexto, ha pedido a Bosch trabajar en paralelo a la "magnifica tarea que realiza el presidente Carles Puigdemont, porque hay que potenciar todos los altavoces" que tiene Cataluña a nivel internacional.

Ha recordado al exconseller que ocupaba la cartera en la última legislatura, Raül Romeva, ahora en la cárcel de Lledoners (Barcelona), y ha afirmado que es él quien tendría que estar en el cargo.

"Su ejemplo, como el del resto de presos políticos, sirve para entender el espíritu de venganza del Estado que no acepta el resultado de la urnas y que no da garantías de justicia", ha dicho, y ha advertido de que los catalanes no pararán.

Torra ha destacado la experiencia de Bosch en el Ayuntamiento de Barcelona y en el mundo y ha recordado artículos y libros que ha escrito sobre Nelson Mandela.

En concreto se ha remitido a uno en el que recordaba unas palabras del líder sudafricano que llamaba a entender al rival sin renunciar a lo que es justo: "En pleno proceso de independencia, Bosch decía que eso es lo que había que hacer en Cataluña".

El presidente ha terminado su alocución a Bosch dándole la bienvenida y deseándole una buena labor trabajando "para la república" catalana.

Al acto ha acudido el presidente del Parlament, Roger Torrent, todos los miembros del Govern, el conseller saliente y la esposa del exconseller Raül Romeva, que ha sido la primera personas a la que Bosch ha saludado tras el nombramiento.