Moreno replica con Star Wars a 'khaleesi' Rodríguez

El candidato del PP, Juanma Moreno, ha recurrido al humor para responder a la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, quien se refirió a la serie "Juego de Tronos" erigiéndose en "Khaleesi" y ha ironizado con Star Wars: "Lo que no sabe es que yo tengo la fuerza, la fuerza está conmigo".



"Me han contado que una candidata, una de nuestras adversarias, se ha comprado tres dragones, lo que no sabe esa candidata es que la fuerza está conmigo", dice Moreno en un vídeo mientras suena la sintonía de Star Wars.



El vídeo lo difunden los populares a través de las redes sociales y está grabado en el Museo del Azúcar de Rute (Córdoba), delante de las reproducciones de personajes de la saga Star Wars como Yoda -el poderoso maestro Jedi- o el robot R2D2, para cerrar el resumen diario que hacen de la jornada electoral.



El "sketch" del candidato popular replica con humor al discurso que lanzó Teresa Rodríguez en un mitin, donde aludió a la famosa serie de HBO Juego de Tronos: "Hemos sido durante mucho tiempo la guardia de la noche, pero las encuestas hablan de que nos hemos comprado por lo menos tres dragones".



"La guardia de la noche hay que mantenerla, pero si llegan los tres dragones acabamos antes con los caminantes blancos", añadió Rodríguez en su discurso, que después Adelante Andalucía ha difundido por las redes sociales con un importante impacto.



Los "trailers" ya están en las redes, pero el desenlace de la temporada será el 2 de diciembre en las urnas y ya se sabe, sin "spoilers", que "en el juego de tronos, o ganas o mueres".