Trump celebra Acción de Gracias y ataca a la Justicia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, felicitó hoy a los estadounidenses el Día de Acción de Gracias, una festividad que conmemora los tiempos en que colonos europeos e indios nativoamericanos compartieron mesa, y acto seguido cargó contra la Justicia por bloquear sus restricciones migratorias.



"¡FELIZ ACCIÓN DE GRACIAS A TODOS!", escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter.



Justo después de tuitear ese primer mensaje, Trump volvió a criticar al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en California, y al juez que preside el Tribunal Supremo, John Roberts, tal y como hizo este martes después de que la corte californiana bloqueara un decreto que impedía a los inmigrantes solicitar asilo estando ya en el país.



"El juez Roberts puede decir lo que quiera, pero el Noveno Circuito es un total y completo desastre. Está fuera de control y tiene una reputación terrible", insistió el presidente.



Su enfrentamiento con Roberts viene de días atrás, cuando el presidente consideró que las decisiones del tribunal de apelaciones californiano contrarias al actual Gobierno se deben a que sus magistrados son favorables al expresidente Barack Obama (2009-2017).



Esta afirmación llevó a Roberts a emitir un inusual mensaje en el que defendía la independencia judicial ante injerencias políticas, algo que no gustó al presidente, que pasó a criticar abiertamente al magistrado del Supremo.



Hoy Trump volvió a insistir en que los jueces "no deben legislar sobre temas de seguridad en la frontera, o en ningún otro lugar" y sostuvo que "no saben nada" respecto a la salvaguarda del país, en clara referencia a lo que él mismo califica de "crisis migratoria" ante la llegada desde México de miles de migrantes en caravana.



Trump tiene previsto pasar las fiestas en su club privado de recreo de Mar-a-Lago, que ha convertido en una Casa Blanca de invierno en Palm Beach, al norte de Miami.



Desde allí realizará una teleconferencia con miembros de las Fuerzas Armadas para felicitarles en este día festivo que muchos de ellos pasarán en la frontera con México apoyando a las autoridades aduaneras.