Sánchez llega a Cuba en visita oficial y se reunirá con Díaz Canel

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó a Cuba en una visita oficial de dos días que es la primera en 32 años a la isla de un jefe del Ejecutivo de España y durante la que se entrevistará con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.



El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajaron Sánchez y el resto de su delegación, de la que forman parte el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, aterrizó en el aeropuerto José Martí de la capital cubana a las 16.52 horas (21:52 GMT), unos 40 minutos después de la hora prevista.



Sánchez fue recibido al pie de la escalerilla del avión por el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra, de acuerdo al protocolo que se sigue en la isla para las visitas de Estado.



Desde el aeropuerto, Sánchez se traslada hasta la Plaza de la Revolución para realizar una ofrenda foral en el monumento al prócer independentista cubano José Martí, y será continuación cuando se reunirá con Díaz Canel en el Palacio Presidencial.



Una reunión en la que fuentes españolas avanzaron que "se hablará de todo" y en la que el objetivo de Sánchez es normalizar la relación con Cuba al más alto nivel porque considera que no es normal que hayan pasado 32 años sin que un jefe del Gobierno español haya visitado la isla.



El último presidente en viajar a Cuba oficialmente fue Felipe González, aunque José María Aznar estuvo en La Habana junto al Rey Juan Carlos en 1999 con motivo de la cumbre iberoamericana de ese año.



En el avión del presidente del Gobierno viajaron también hoy desde Madrid una veintena de representantes de otras tantas empresas que participarán mañana en un foro bilateral organizado con motivo de esta visita y en el que estarán presentes más de 200 directivos empresariales.



Junto a Sánchez viajaron, entre otros, responsables de Telefónica e Iberia, así como el presidente de AENA, Jaime García-Legaz; de la CEOE (patronal española), Antonio Garamendi, y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.



Durante su visita no está previsto que el presidente del Gobierno mantenga reunión alguna con disidentes cubanos, aunque fuentes españolas no descartan que Sánchez pueda plantear a Díaz-Canel la situación de los presos políticos de Cuba.



Ambos compartirán una cena en el Palacio Presidencial, y mañana Sánchez, además de participar en el foro empresarial, visitará La Habana Vieja y se reunirá con unos 800 representantes de la sociedad civil cubana y la colonia española en la isla.