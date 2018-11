Susana Díaz suspende un mitin por una protesta "violenta" de taxistas

Las tensas protestas de un centenar de taxistas contra la proliferación de licencias de VTC en Sevilla a las puertas de un acto en el que iba a intervenir la candidata socialista a la Junta, Susana Díaz, han provocado la suspensión del mitin por motivos de seguridad en San Juan de Aznalfarache.

Para nosotros, lo primero era la seguridad de las personas que estaban en el teatro y evitar lo que se podía haber producido



Con el Teatro Romero prácticamente lleno y antes de que llegará la presidenta y el resto de intervinientes un numeroso grupo de taxistas ha intentado entrar en el lugar lanzando gritos y consignas contra la regulación del sector y exigiendo soluciones.



La "violenta" situación, según algunos testigos, provocó momentos de tensión y el cierre de las puertas del teatro.



Minutos después de las 20.00 horas y, ante la presión de los taxistas en las puertas cerradas, el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, José Muñoz, subió al escenario del teatro para comunicar la decisión de suspender el mitin por "motivos de seguridad".

En su intento de entrar los taxistas han golpeado las puertas del teatro y han amenazado con acudir a Marbella (Málaga), donde se encontrarán de nuevo el día 27 Susana Díaz y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la segunda vez en lo que va de campaña electoral.



Tras los incidentes, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha comparecido ante los medios en el autobús de la campaña electoral para condenar y lamentar la actitud de unos "violentos" que han impedido que celebre el acto público.



"Para nosotros, lo primero era la seguridad de las personas que estaban en el teatro y evitar lo que se podía haber producido", ha explicado.



Díaz ha pedido a todos los partidos que "tomemos nota" de actitudes que "no caben" en democracia, en una campaña electoral, y ha opinado que "nunca" una reivindicación debe implicar actitudes violentas hacia el resto de ciudadanos.





A su juicio, el odio, la crispación y el encanallamiento son actitudes que "quiebran" la confianza y llevan a situaciones límites que "no caben" en la democracia "ni merece" Andalucía.



Además de confiar en que se depuren responsabilidades a los responsables de estos incidentes, ha confiado en que este tipo de situaciones no le vuelva a pasar a ningún partido político ni en campaña electoral.



Díaz ha asegurado que este grupo de violentos "no representa" al sector del taxi, ha expresado su confianza en que la condena sea unánime y en que no vuelvan a repetirse actitudes que suponen "violentar" la campaña electoral, el "espacio legítimo" para defender libremente las ideas, ha precisado.



"Cuando se genera tanto odio, algunos violentos hacen este tipo de cosas y nunca vamos a permitir que se ponga en peligro la seguridad de las personas, que era hoy el bien a proteger", ha sostenido.



El PSOE denunciará los incidentes porque, entre otros motivos, lo ocurrido "no es defender derechos y hay que depurar" la responsabilidad, ya que "no se puede violentar" la campaña electoral y la democracia, ha concretado Díaz. EFE

Élite Taxi y Foro Taxi Libre se desligan de la protesta

Después de la última manifestación de taxistas celebrada este pasado jueves en Sevilla con la participación de profesionales de la ciudad, el Aljarafe, Málaga, Huelva, Córdoba y Madrid, de nuevo en demanda de mayores controles y restricciones a los conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) que operan para empresas de alquiler de coches con conductor como Uber o Cabify, las asociaciones Élite Taxi Sevilla y Foro Taxi Libre se han desligado de los incidentes protagonizados este viernes por la noche por un grupo de taxistas en el teatro de San Juan de Aznalfarache, poco antes del mitin previsto por la presidenta de la Junta y aspirante socialista a la reelección, Susana Díaz.

Un portavoz de Élite Taxi Sevilla, asociación que ha promovido las últimas manifestaciones del sector local del taxi, ha asegurado a Europa Press que dicha organización no ha promovido la protesta celebrada por un grupo de taxistas en el teatro Romero de San Juan, una protesta que ha llegado a tal extremo que finalmente ha sido suspendido el mitin previsto por Susana Díaz.

Dicho portavoz ha indicado las movilizaciones recientemente impulsadas por Élite Taxi, recordando que las mismas estaban comunicadas y autorizadas por las autoridades y que la organización siempre opera dentro de lo estipulado por las leyes para cualquier protesta.

En el caso de Foro Taxi Libre, recordemos que secundó las movilizaciones convocadas oficialmente por Élite mientras Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad Hispalense del Taxi, esta última investigada judicialmente por presuntas coacciones para monopolizar la parada de taxis del aeropuerto, no apoyaron tales movilizaciones.

En ese sentido, el portavoz de Foro Taxi Libre, Juan Martín Caparros, ha asegurado a Europa Press que su organización tampoco tiene relación alguna con los incidentes.