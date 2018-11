El Congreso reprueba a la ministra de Justicia

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la reprobación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, gracias a la abstención de ERC en la votación de una moción presentada por el PP y que ha apoyado Ciudadanos.



La reprobación de la ministra -que se suma a la que aprobó el Senado en septiembre- ha salido adelante con los 167 votos a favor de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, y las once abstenciones de ERC y Bildu.



Los 162 votos en contra de PSOE, Podemos, PDeCAT y Compromís no han sido suficientes para evitar la censura a la responsable de Justicia, cuya dimisión ha pedido inmediatamente el PP.



La iniciativa del grupo popular no habría salido adelante sin la abstención de ERC, cuyos nueve votos han sido decisivos.



La votación se ha producido el día después del enfrentamiento en el pleno entre el diputado de ERC Gabriel Rufián y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y de la acusación de este al parlamentario del partido independentista Jordi Salvador de haberlo escupido.



Tampoco se habría aprobado sin el apoyo de Ciudadanos, que durante el debate de la moción criticó con dureza la iniciativa del PP y la tachó de "burla a los españoles", en palabras de la parlamentaria Patricia Reyes.



Reyes pidió al PP "un mínimo de dignidad" y recordó que con su propuesta pretendía reprobar a sus "cómplices" en los acuerdos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Recordó así que Delgado se encargó de negociar con el exministro Rafael Catalá el pacto que se ha frustrado esta misma semana.



Pese a sus acusaciones, en la votación final, los parlamentarios del partido de Albert Rivera han decidido reprobar a la ministra. Poco antes, ese mismo grupo había pedido en el Congreso que Delgado explique el cese del abogado del Estado responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa del proceso soberanista de Cataluña, Edmundo Bal.



En este caso, la moción del PP criticaba la gestión de Delgado en la causa judicial del "procés" y en concreto sus acciones para condicionar el trabajo de la Abogacía del Estado.



Se trata de la primera reprobación a la titular de Justicia en el Congreso, aunque el pasado 9 de octubre esa cámara aprobó otra moción en la que se solicitaba su dimisión por las grabaciones con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. En ese caso, fue la abstención de Podemos la determinante para que saliera adelante.



Previamente, Delgado fue reprobada en el Senado el 25 de septiembre, gracias a la mayoría absoluta del PP reforzada con el apoyo de Ciudadanos. El motivo, su gestión de la demanda presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena por los dirigentes del "procés" fugados.