De Lara critica que en España "hay mucho ruido" y pide presupuestos

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ha considerado hoy en Málaga que en España "hay mucho ruido" y pide a los partidos no entrar en "debates estériles", sino buscar otro tipo de propuestas.



González de Lara ha afirmado que siente "cierta preocupación", ya que cree que los partidos deberían "bajarse al ring" de las propuestas, hablar más de trabajo y reducir la brecha de desempleo con respecto a la media de España, de la que ha señalado que Andalucía se encuentra ocho puntos por debajo con un quince por ciento.



Para el dirigente, Andalucía necesita "construir" una ilusión, un nuevo futuro, afrontar los problemas "sin ningún tipo de acritud", y piensa que la base par aun proyecto de gobernabilidad tienen que ser las aportaciones proactivas que los responsables políticos "sean capaces" de proponer de aquí al 2 de diciembre.



"Me preocupa que no se hable tanto de propuestas y se hable más de cuestiones coyunturales, del tú más o que se hagan referencias a otras comunidades o territorios", ha manifestado González de Lara.



Ha apelado a la participación de los ciudadanos, puesto que cree que Andalucía tiene una "oportunidad singularizada" antes del "estrés democrático" que supondrán las tres elecciones que tendrán lugar en el mes de mayo, si no más en el caso de que se convoquen elecciones generales.



Al hilo de esto, ha añadido que la ciudadanía no puede hablar de futuro sin aportarle a los propios responsables políticos soluciones, y que los empresarios, como responsables destacados de la sociedad civil quieren "tener ese liderazgo" junto a los políticos, para que tengan capacidad de "vertebrar" propuestas.



Javier González de Lara ha señalado que cuestiones como la educación, la economía o el empleo son las que "de verdad nos duelen" y que son necesarias para poder "transformar nuestra tierra" y romper ese "diferencial" que existe en Andalucía con respecto a otras comunidades.



En este país en el que "hay demasiado ruido" ha recordado que lo vivido ayer en el Congreso de los Diputados "no es bueno", y que situaciones como esa "contaminan" un escenario de propuestas y de transformación en clave positiva.



El presidente de la Confederación se ha reunido hoy con el cabeza de lista de Ciudadanos por Málaga, Javier Imbroda, para hacerle entrega de un documento elaborado por la institución titulado "La empresa, motor de desarrollo social".



Este encuentro se enmarca dentro de las reuniones que la Confederación de Empresarios mantiene con las distintas formaciones políticas con motivo de la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre.



González de Lara ha mostrado su interés por tener esta reunión con Imbroda para compartir reflexiones sobre la visión de empresa del partido, y ha mencionado que Ciudadanos está haciendo una campaña "limpia, proactiva y positiva", a lo que ha apelado al resto de partidos a que "hagan lo mismo".

Me preocupa que no se hable tanto de propuestas y se hable más de cuestiones coyunturales, del tú más o que se hagan referencias a otras comunidades o territorios