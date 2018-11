La ministra para Irlanda del Norte defiende el acuerdo del "brexit"

La ministra británica para Irlanda del Norte, Karen Bradley, insistió hoy en que el acuerdo del "brexit" es beneficioso para la economía de la región y no compromete la integridad territorial del Reino Unido, tras la salida del país de la Unión Europea (UE).



Bradley efectuó esas declaraciones en una conferencia de líderes empresariales celebrada en Belfast, donde defendió el pacto negociado con Bruselas por la primera ministra, la conservadora Theresa May, y que calificó de "paso decisivo" para lograr un divorcio ordenado.



Aunque la primera ministra ha obtenido el apoyo de la mayoría de su gabinete de Gobierno, el acuerdo deberá ahora pasar el filtro del Parlamento de Londres, en un clima marcado por el rechazo del ala eurófoba de su propio partido y de parte de la oposición, así como por las dimisiones de algunos de sus ministros.



El Partido Democrático Unionista (DUP), socio de May y mayoritario entre la comunidad protestante norirlandesa, también ha criticado el plan de salida, pues considera que concede a la región un estatus diferente al resto del país, a fin de mantener abierta la frontera con la República de Irlanda.



Bradley subrayó hoy que el pacto del "brexit" respeta "la integridad territorial y constitucional" de todo el Reino Unido, al tiempo "que protege el acuerdo del Viernes Santo", el texto que puso fin al conflicto norirlandés en 1998.



"El acuerdo garantiza que la ciudadanía y los negocios que dependen de una frontera abierta entre Irlanda del Norte e Irlanda podrán seguir con sus rutinas diarias y funcionar como lo han hecho hasta ahora", declaró la titular para la provincia.



Bradley aseguró que el plan de salida de May respeta el mandato democrático expresado por la ciudadanía en el referéndum sobre el "brexit" de 2016, mientras que su rechazo "nos mandaría a la casilla de salida".



El ultraconservador DUP ha criticado duramente a May, quien depende de sus diez diputados en Londres para gobernar en minoría, y ha dejado entrever que votará en contra del contenido actual del acuerdo, a pesar de que influyentes grupos económicos norirlandeses han advertido de que un "brexit" duro sería perjudicial para la región.



La Unión de Agricultores del Ulster (UFU), que representa a miles de afiliados -muchos de ellos votantes del DUP-, ha dicho que un "brexit" sin acuerdo sería "totalmente desastroso" para el sector, opinión que comparten la Federación de Pequeñas Empresas (FBS) y la Cámara de Comercio de Irlanda del Norte.