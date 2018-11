El diputado de ERC señalado por Borrell exige que se disculpe

El diputado de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso Jordi Salvador ha acusado este jueves al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, de mentir porque "en ningún momento" le escupió y le ha exigido que se disculpe "por haberle puesto en la diana".

En los pasillos de la Cámara Baja, Salvador ha querido dejar claro que "nunca" ha escupido a nadie y que este miércoles tampoco lo hizo a Borrell, a quien ha censurado por actuar como "un jugador de fútbol que simula una acción que no ha pasado".

"Quien me crea, bien, y quien no también", ha comentado el independentista catalán, quien ha apuntado que si hubiera habido escupitajo, los diputados socialistas que estaban alrededor del ministro hubieran hecho algún tipo de gesto. "Pero no hubo ningún escupitajo", ha insistido Salvador, apuntando que, de hecho, ha recibido mensajes de diputados del PSOE que confirman su versión de los hechos.

TIENE EL CORREO COLAPSADO DE INSULTOS

Por ello, ha subrayado que Borrell debería disculparse "por haberle puesto en la diana". Y es que, según ha desvelado, tiene ya el correo electrónico "colapsado de insultos". "Cuando alguien dice 'a por ellos', cuando alguien puede mentir y cuando alguien puede hacer este tipo de cosificación, ya no te ven como una persona, sino como la reencarnación del mal", ha lamentado.

Salvador ha rechazado que "todos" contribuyan a la crispación, como sugirió este miércoles el presidente Pedro Sánchez en un mensaje en su Facebook, porque considera que al menos ERC no ha hecho más que política.

"Pero cuando Puigdemont va a Alemania y no le ponen ni las esposas porque dicen que es inocente y aquí llevamos un año escuchando que somos golpistas, terroristas, nazis y supremacistas sin ningún tipo de argumentación llega un momento en que dices 'ya está bien'", ha señalado.