"Hoy sigo oliendo que el cortijo del susanismo apesta"

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha rechazado que su actuación en el debate de Canal Sur del pasado lunes responda a que exista algún tipo de acuerdo con el PSOE-A, toda vez que ha afirmado que hoy sigue oliendo "cómo el cortijo del susanismo apesta".

Ya no soy opositora de Susana Díaz, soy candidata a la Presidencia, soy su alternativa

Así se ha pronunciado la también coordinadora general de Podemos Andalucía durante el acto público que ha celebrado la confluencia en el Auditorio Guadalquivir del Ifeja, en Jaén, ante unas 500 personas que la han recibido al grito de 'presidenta' al subir al escenario.

En este marco, Teresa Rodríguez ha explicado que tras el debate "hubo quien interpretó que como no me enfadaba con Susana Díaz, como habitualmente, estaba preparando un acuerdo de algún tipo", a lo que ha respondido que "ha sido un honor haber sido durante tres años la opositora implacable de Susana Díaz pero hoy sigo oliendo cómo el cortijo del susanismo apesta".

"Hoy me sigue dando rabia que quienes gobiernan vengan profesionalizados desde los 18 años, me siguen me da rabia que les duela tan poquito Andalucía", ha afirmado para apuntar que durante la pasada legislatura, Podemos e IU han sido "oposición implacable pero también propositiva", que demuestra ahora que "existe alternativa a la resignación y apatía".

De este modo, Teresa Rodríguez ha sentenciado que ahora ya no es opositora a Susana Díaz sino que es candidata a la Presidencia: "Soy su alternativa".

Y así, como alternativa al PSOE-A, ha advertido que le toca explicar que la confluencia propone una ley de agricultura, ganadería y soberanía alimentaria que garantice al menos los costes de producción a los agricultores; o que es necesario un banco de tierra pública a disposición de los parados y en manos de los ayuntamientos porque "es una vergüenza que haya tierras públicas en baldío de la Junta".

Asimismo, la candidata ha explicado en Jaén que si de Adelante Andalucía depende "las peonadas ya no serán más un requisito para el acceso a la renta agraria" porque "estamos hartos de mendigar peonadas, se acabó, y esto lo tiene que decir el PSOE ahora que gobierna en Madrid, no cuando gobernaba el PP". La banca pública es otra de las apuestas de la confluencia en este marco para dar crédito a la economía social de Andalucía, así como respaldar a la mujer rural o impulsar el agroturismo.

"SUSANA DÍAZ Y SU FOTOCOPIADORA DE PROPUESTAS"

Entretanto, ha destinado parte de su discurso a advertir lo que supone el susanismo, cuando ha reprochado a la presidenta que presuma de la creación de 500.000 empleos cuando no se han recuperado los niveles del 2010: "Tan contenta que está que parece más joven en los carteles, parece su hermana chica".

Teresa Rodríguez ha criticado que los socialistas han "copiado" alguna de las propuestas que lleva Adelante Andalucía en su programa electoral. "Susana Díaz y su fotocopiadora de propuesta", ha recalcado la candidata para censurar que ahora plantee la presidenta que condicionará las ayudas de la Junta a que las empresas cumplan la normativa laboral.

"Más semanas de campaña y nos compra la banca pública y el banco de tierras", ha ironizado antes de apuntar que "el que copia no aprende y si copia y le pillan repite, aunque de repetir sabe algo porque tardó diez años en sacarse la carrera, pero parece que no ha aprendido".

Y así, ha proseguido su discurso censurando lo que Adelante Andalucía entiende como el susanismo, cuando ha aclarado que no es solo Susana Díaz, sino "esa segunda generación que ha echado los dientes en las sedes del PSOE-A y que va enganchado un cargo con otro". "El susanismo es como una muñeca rusa, no es solo Susana Díaz", ha avisado.

Del mismo modo, Teresa Rodríguez ha avisado que el PP-A está "obsesionado con la bajada masiva de impuestos", cuando lo que pretende es una "destrucción masiva de derechos"; o a Cs ha afeado que ahora se presente como adalid contra la corrupción cuando "lleva tres años blanqueándole el cortijo a Susana Díaz".

MAÍLLO: "DÍAZ MERECE SER ECHADA DE LA JUNTA"

Maíllo, que ha comenzado su intervención pidiendo un minuto de silencio por la muerte de cuatro jóvenes miembros de Podemos en un accidente de tráfico en Jódar (Jaén), ha sostenido que el objetivo de Adelante Andalucía es construir una sociedad mejor "para que cuando cubramos nuestra trayectoria vital dejemos a las generaciones venideras en mejores condiciones".

La confluencia se reivindica como alternativa frente a un Gobierno andaluz "agotado" y a un PSOE-A que si bien durante 36 años "ha mantenido un proyecto hegemónico creando un antagonismo a las derechas porque sabe que el pueblo andaluz es resistente a la derecha", ahora "eso lo ha quebrado y cuando Susana Díaz dice que hay que parar a la derecha nadie se lo cree porque ha abierto el Gobierno de la Junta a la derecha al gobernar con Cs". "Adelante Andalucía va a ser la que le cierre la puerta a la derecha en su cara", ha remachado.

Tras insistir en que ahora "toca hablar de Andalucía y no de Cataluña", el también coordinador general de IULV-CA ha avisado de que "la sociedad no avanza ni desde el miedo ni desde la resignación sino que lo hace desde la esperanza y esa esperanza se llama Adelante Andalucía".

Asimismo, ha reprochado a Susana Díaz que diga ahora que condicionará las ayudas del Gobierno andaluz a que las empresas que demuestren que cumplen la normativa laboral después de "haber estado cinco años mirando a otro lado", a la par que ha tildado de "una tomadura de pelo" que el Consejo de Gobierno apruebe un incremento de las pensiones no contributivas "de 500.000 euros, que significan 40 céntimos al mes": "Nada más que por eso merece ser echada del Gobierno de la Junta", ha apostillado.

Y por último, Maíllo ha arengado al auditorio afirmando que "si nos organizamos y cada uno busca en su entorno a 50 personas para convencerlos de que es el momento de la alternativa, el 2D ganamos" pues "este partido -en alusión a las elecciones-- está abierto", ha exclamado.

También han intervenido en el acto las representantes de Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, Pilar Távora y Pilar González, los números uno y dos de la confluencia por la provincia de Jaén, José Luis Cano y Mamen Barranco, que han hecho hincapié en que Adelante Andalucía "nace de la necesidad que tiene el pueblo andaluz de que se unan los partidos de la verdadera izquierda para darle la vuelta a esta Andalucía que tanto lo necesita", a la par que han relatado los "incumplimientos" de Susana Díaz con la provincia, refiriéndose concretamente a Linares.