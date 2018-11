Sánchez asegura que España necesita el coche eléctrico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy de que, si la industria española del automóvil no hace una transición al vehículo eléctrico y autónomo, no podrá seguir exportando el 80 % de su fabricación.



Con estas palabras ha respondido en la sesión de control al Gobierno al diputado del PDeCat Carles Campuzano, quien le ha preguntado por la transición del sector del automóvil y de la movilidad para que sea motor de actividad para la industria, el empleo y la sostenibilidad.



Campuzano ha afirmado que el borrador de la ley de cambio climático que prohíbe en 2040 la venta y matriculación de vehículos que emitan de C02 (y su circulación en 2050) ha sido acogido con "estupor y preocupación" por el sector, lo que ha llevado a los fabricantes de Anfac y a los sindicatos CCOO y UGT a no acudir a la reunión a la que les convocaron para explicarles la futura norma.



Sánchez le ha destacado que 8 de cada 10 vehículos que se fabrican en España se exportan a Bélgica, Francia, Reino Unido o Alemania.



Estos países, según ha recordado Sánchez, han anunciado que prohibirán los vehículos de combustión en el horizonte de 2030-2040.



Por el contrario, el calendario español habla de 2040 a medio plazo y de 2050 a largo plazo, por tanto de un escenario de 22 años.



Si no se hace esa transición ecológica en la industria del automóvil quién va a comprar los coches fuera de España, se ha preguntado el presidente del Gobierno.



En su opinión, lo "importante" es trasladar "certidumbre" a los inversores y los fabricantes, que es en lo que está centrado el Gobierno, de ahí la interlocución con el sector para cerrar un Acuerdo estratégico que tenga en cuenta que la industria del automóvil emplea a 300.000 personas de forma directa y 2 millones de forma indirecta.



Campuzano le ha replicado que el Gobierno quiere hacer esa transición sin un plan concertado con el sector para el coche conectado, autónomo y eléctrico.



En cuanto a los mercados europeos destino de las exportaciones nacionales, el diputado catalán ha indicado que esos países, al contrario que España, han hecho sus planes con infraestructuras, ayudas, inversiones en I+d y acordándolo con el sector.



Aprueben los Presupuestos Generales del Estado, le ha conminado Pedro Sánchez, quien le ha detallado que el Ejecutivo español, ante la escasa demanda de vehículos eléctricos y autónomos, ha aprobado un nuevo programa de ayudas a la movilidad, ha eliminado el gestor de carga y mantendrá una tarifa eléctrica específica para las recargas de los vehículos eléctricos en las horas supervalle.