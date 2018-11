La DGT denuncia en una semana a 751 conductores por usar el móvil

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha denunciado en una semana a 1.017 conductores por distracciones al volante --de los cuales 751 corresponden al uso del móvil-- y a 7.491 por circular a una velocidad superior a la permitida. "El cumplimiento de los límites de velocidad sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la seguridad vial en nuestro país", asegura el organismo.

Estos son algunos de los resultados de la campaña que ha llevado a cabo Tráfico del 5 al 11 de noviembre en carreteras convencionales. El objetivo de la campaña era concienciar a los conductores y controlar su comportamiento en aquellas vías que no disponen de separación física de ambos sentidos de circulación y que presentan una mayor siniestralidad.

Durante este periodo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) han controlado un total de 380.117 vehículos, de los cuales se han denunciado a 18.538 conductores por incumplir alguno de los preceptos recogidos en la Ley de Tráfico.

Así, las denuncias por utilizar el móvil al volante representan el 4% del total de denuncias, mientras que el 40% corresponden a infracciones por exceder la velocidad.

De todos ellos, 694 conductores dieron positivo en las pruebas de detección de drogas, mientras que 794 conductores dieron positivo en las de alcohol.

Otra de las infracciones más habituales ha sido el no uso del cinturón de seguridad. Sólo en una semana, 1.129 personas han sido denunciadas por no llevarlo puesto mientras viajaban y otras 74 por no llevar a los menores que transportaban con su correspondiente sistema de retención infantil. Asimismo, otras 53 personas viajaban en vehículos de dos ruedas sin hacer uso del casco.

Por otro lado, 277 conductores fueron sorprendidos realizando un adelantamiento antirreglamentario y otros 298 no respetando una señal de 'Stop' o ceda el paso.

Durante los días que ha durado la campaña, 1.141 conductores han sido denunciados por circular con vehículos con "importantes deficiencias técnicas"; 38 de ellos fueron inmovilizados "por deficiencias técnicas que hacían imposible continuar el viaje".

No llevar y/o tener al día la documentación del conductor o del vehículo ha sido otro de los preceptos controlados. Así, 1.605 conductores han sido denunciados por carecer o ser incorrecta la documentación relativa al vehículo y otros 844 por documentación relativa al conductor.