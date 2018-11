Costa: "El desarrollo transfronterizo tiene que ser la prioridad"

El primer ministro de Portugal, António Costa, considera que la "prioridad" en las relaciones con España debe ser "el desarrollo de una relación transfronteriza" que impulse la economía de estas regiones, según explicó en una entrevista con la Agencia Efe.



Se trata de una "ambición" compartida, dijo, que se une a la "visión común" de Madrid y Lisboa en varios aspectos en los que realizan un "trabajo común", como el próximo cuadro financiero plurianual, la política agrícola o la reforma de unión económica y monetaria.



La línea entre España y Portugal "tiene que ser una prioridad en la relación entre nuestros países en los próximos años", sostuvo, para que a través de una "relación transfronteriza" se desarrollen simultáneamente "las regiones más pobres" de ambos lados.



Son zonas, recordó, que "deben ser, como todas las regiones fronterizas de Europa, plataformas de refuerzo de las cooperaciones económicas y de construcción de una frontera ibérica".



Costa calificó de "buenas" las relaciones actuales con España, que es "primer cliente y primer proveedor" de Portugal, país que ha aumentado sus exportaciones a Madrid un 20 % en los últimos tres años.



"Exportamos más a España de lo que a Francia y Alemania en conjunto", resumió el primer ministro, quien subrayó además las "muy importantes" inversiones españolas en su país.



Asimismo, comentó que tanto con el actual presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, como con su antecesor, el conservador Mariano Rajoy, al que conoce desde hace dos décadas, mantiene unas relaciones "excelentes".



Sobre todo con Sánchez, ya que están basadas "en la amistad, camaradería y reconocimiento mutuo del trabajo muy intenso que hicimos cuando estábamos en la oposición", y ya cuando Costa se convirtió en primer ministro a finales de 2015, si bien ahora, en sus actuales papeles de jefes de Gobierno, es "más intenso".



Pese a las "excelentes" relaciones bilaterales, hay viejos proyectos pendientes, como el AVE (tren de alta velocidad) entre Lisboa y Madrid, que está todavía muy lejos.



"Ese es un tema tabú en Portugal", admitió el primer ministro luso en la entrevista con Efe en Lisboa, en vísperas de la cumbre hispano-lusa donde se reunirá mañana con Pedro Sánchez.



"Es un tema que divide y está muy politizado, no hay consenso", señaló Costa, convencido de que "hay que dar tiempo al tiempo" para que la inserción de Portugal en la red de alta velocidad en la Península Ibérica se haga realidad "y no necesariamente en esa conexión de Lisboa-Madrid, tal vez por otros caminos a los que necesitamos llegar más deprisa".



"Pero seguramente no sea en esta legislatura. Dudo que sea en la próxima", aventuró el líder socialista luso, para quien es prioritario consolidar la recuperación económica y generar un nuevo consenso sobre inversiones.



"Después ya habrá tiempo para retomar ese debate en el futuro", concluyó.