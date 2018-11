El nuevo etiquetado no se aplicará en aceite, huevos ni leche

El Ministerio de Sanidad ha precisado que el nuevo modelo de etiquetado nutricional basado en colores "Nutriscore" no tendrá que ser aplicado en productos como el aceite de oliva, los huevos o la leche.



Fuentes de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan, dependiente de Sanidad) han informado a Efeagro de que este sistema se implantará "en alimentos con más de un ingrediente en su composición".



De esta forma, ha garantizado que quedarán excluidos productos como el aceite, la miel, los huevos, la sal, el azúcar o la leche, entre otros.



"El aceite de oliva es un producto altamente recomendable y base de nuestra dieta mediterránea, por lo que no requiere de una interpretación nutricional", han explicado estas mismas fuentes.



El sector del aceite de oliva español fue uno de los primeros en levantar la voz contra este nuevo etiquetado nutricional, ya que en función de los criterios utilizados podría colocarle una mala nota y considerarlo poco recomendable por su alto valor calórico.



La patronal de envasadores de aceites (Anierac) llegó incluso a reclamar un "tratamiento singular" para este producto y desde la cooperativa Dcoop -uno de los "gigantes" de esta industria- advirtieron de que este semáforo nutricional podría "perjudicar" su consumo a nivel nacional.



El sistema "Nutriscore", ya vigente en países como Francia o Bélgica, hace una media con toda una serie de ingredientes -azúcar, sal, grasas, fibra, proteínas, etc.- y otorga una calificación al producto en función de si su consumo es más o menos recomendable.



Para ello utiliza una escalera de cinco colores que van desde el verde, dirigido a los productos más saludables, hasta el rojo, destinado a los que menos.