Adelante: las encuestas demuestran que no tienen "techo"

El coordinador andaluz de IU y cabeza de lista de Adelante por Sevilla, Antonio Maíllo, ha destacado hoy que las últimas encuestas publicadas demuestran que su techo electoral es "ilimitado" y que "nunca hemos empezado tan bien".



Tras un acto político en Carmona (Sevilla), Maíllo ha afirmado que son "positivos" los datos de las encuestas, que otorgan una victoria al PSOE por mayoría simple y un empate entre Adelante, PP y Ciudadanos.



Ha resaltado que en las próximas elecciones del 2 de diciembre se producen varios elementos hasta ahora inéditos, como la "fragmentación" de la derecha, que les "anula" para gobernar.



Por primera vez, ha enfatizado, existe un proyecto como Adelante Andalucía, que une sectores "progresistas y de izquierda" como Podemos e IU y formaciones andalucistas y que supone una alternativa a "un proyecto agotado" como el de la presidenta socialista Susana Díaz.



"Tenemos capacidad de acoger a mucha gente que se siente huérfana", ha dicho Maíllo antes de subrayar que aspiran a gobernar y de que tienen la "convicción íntima" de que cada vez son mayores los sectores sociales de Andalucía que quieren un cambio.



Las encuestas, según Maíllo, establecen un escenario entre los que "se quieren resignar a que siga más de lo mismo" o "quienes aspiran a un cambio" que suponga recuperar servicios públicos y derechos laborales, con un Gobierno que "no mire a otro lado" y persigue "mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos".



Respecto al debate de esta noche en Canal Sur, ha destacado que será "interesante" porque se "hablará de los problemas de Andalucía" frente a los "insultos" de los líderes nacionales del PP, Ciudadanos y del expresidente socialista Felipe González.



En el debate de hoy habrá "o la liturgia de la pelea de los que después se ponen de acuerdo" o se contrastarán las mejores propuestas para la comunidad, ha dicho el líder andaluz de IU.



Maíllo ha afirmado que la candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, "representa muy bien lo nuevo", con propuestas que despiertan la atención de la sociedad, y ha vaticinado que hará un gran papel en el debate y que será una presidenta que marcará "una época" como presidenta andaluza.



Por otra parte, Maíllo ha dicho que, si gobiernan, van a incrementar progresivamente el complemento autonómico a las pensiones más bajas y a las pensiones no contributivas y también van a presionar al Gobierno estatal para que cumpla su parte del trabajo hasta alcanzar el IPREM.



Además, quieren garantizar que las pensiones no contributivas lleguen al menos al 75 % de las pensiones contributivas medias, flexibilizar, en el caso de pensiones por debajo del IPREM, las ayudas al alquiler y mejorar el acceso a las VPO de pensionistas con responsabilidades familiares.