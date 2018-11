May asegura que continuará negociando esta semana con Bruselas

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, afirmó hoy que va a continuar negociando con Bruselas esta semana para cerrar la declaración sobre la futura relación bilateral que acompañará al acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



"Nada está acordado hasta que todo esté acordado", recalcó en una entrevista con el canal Sky News la primera ministra, presionada por el sector mas euroescéptico de su partido para que vuelva a la mesa de negociaciones y modifique el principio de acuerdo al que ha llegado sobre las condiciones del "brexit".



"Los equipos negociadores siguen trabajando mientras nosotros hablamos", dijo May, que avanzó que tiene previsto viajar esta semana a Bruselas y reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.



En los días previos a la cumbre extraordinaria del próximo domingo, en la que ambas partes esperan sellar el acuerdo del "brexit", May prevé asimismo hablar con otros de líderes europeos para avanzar en las bases de la futura relación entre ambos lados del canal de la Mancha, cuyo texto definitivo no se comenzará a negociar, sin embargo, hasta después del "brexit".



Cuestionada sobre la posibilidad de que el pacto no supere una votación en el Parlamento británico, la jefa de Gobierno dijo que los diputados deberán evaluar el pacto una vez haya pasado esta "semana crítica" en la que aún quedan por cerrar algunos "detalles".



"Si se da el caso de que el acuerdo pierda (en el Parlamento), entonces el Gobierno deberá volver con propuestas sobre cuáles son los próximos pasos a seguir, pero aún no hemos llegado a ese punto", afirmó.



May indicó que no tiene constancia de que el Partido Conservador haya recibido hasta ahora las 48 peticiones necesarias para forzar una moción de confianza contra ella y aseguró que el grupo parlamentario lo daría a conocer si ocurriera.



"Todo esto no es sobre mí, sino sobre lo que es mejor para el país. No voy a ser distraída en el que es el trabajo más importante durante esta crítica semana de negociaciones, alcanzar un buen acuerdo final para el país", subrayó.



"Un cambio de líder no haría las cosas más fáciles para este país, ni cambiaría la aritmética parlamentaria, sino que provocaría incertidumbre para los ciudadanos y sus puestos de trabajo", alertó la primera ministra.



La mandataria conservadora advirtió a los más euroescépticos de su formación, algunos de los cuales le han pedido que dimita, que iniciar un proceso de primarias en el partido incrementaría el "riesgo de que el 'brexit' sea retrasado o frustrado".