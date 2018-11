Levy (PP) insta a Sánchez a abandonar el poder si no aprueba los PGE

La vicesecretaria de Estudios y Programas de la formación PP, Andrea Levy, ha asegurado que si el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es "incapaz" de aprobar el proyecto de presupuestos para el próximo año debería abandonar el poder y poner "punto y final" a su Gobierno.



Levy, que ha participado en una jornada sobre igualdad que el PP ha organizado en Pontevedra, ha reiterado que sin presupuestos la legislatura "no puede continuar", y ha apuntado que eso mismo defendía Sánchez como jefe de la oposición.



La dirigente del PP ha señalado además que el "socio principal" del PSOE, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "ha dicho que sin presupuestos hay que convocar elecciones".



El PP, según Levy, está "absolutamente preparado" para afrontar un posible adelanto electoral, cita que acabaría, según ha dicho, con la "rectificación permanente" del Gobierno de Sánchez.



Este Ejecutivo, ha afirmado la responsable popular, "se decía ético" y, citando las informaciones que aseguran que la ministra de Economía, Nadia Calviño, compró su vivienda en Madrid a través de una sociedad instrumental, ha lamentado que "cada vez haya que tachar a más miembros del Consejo de Ministros que no cumplen esos niveles".



Estos comportamientos, según ha concluido Levy, "ponen muy en duda" la honorabilidad del Gobierno.



Respecto a la jornada que protagoniza en Pontevedra, Levy ha considerado "importante" visibilizar la lucha por la igualdad de género, de forma que las mujeres "se sientan con fuerza" para demostrar que "a igualdad de condiciones tienen igualdad de oportunidades", ha precisado.



"Todas las barreras que tengamos que seguir removiendo en esos espacios en los que no existe la igualdad, tendrán encima el foco público", ha señalado la dirigente del PP, que ha dicho estar convencida que España está "preparada" para tener una mujer presidenta del Gobierno, algo que dependerá de su "valía, talento y profesionalidad".



En el debate sobre mujer e igualdad, que tiene por título 'Mujeres del siglo XXI', han participado también la catedrática Alicia Estévez Toranzo y la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.