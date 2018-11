Susana Díaz: "Andalucía necesita un gobierno en solitario"

La presidenta andaluza y candidata del PSOE a la reelección, Susana Díaz, sostiene que Andalucía "necesita" un gobierno monocolor para seguir creciendo y garantizar la estabilidad, y denuncia que la estrategia de la derecha de "contaminar" la campaña electoral no la va a "arrastrar al fango".



En una entrevista con la Agencia Efe, la dirigente socialista ha esgrimido que la comunidad debe seguir transitando por la senda del "crecimiento" económico, la reducción del paro y la estabilidad, y para ello cree que "lo que necesita" es un gobierno en solitario de su partido que "lo garantice".



"Un mayoría amplia del PSOE es la única garantía de estabilidad y gobernabilidad en Andalucía. La gente quiere eso, estabilidad y crecimiento, que se combata la precariedad, más servicios públicos en educación, sanidad y dependencia, y más derechos. Lo que no quiere es crispación y encanallamiento", ha manifestado.



La encuesta del CIS otorga al PSOE entre 45 a 47 escaños (ahora tiene 47) lo que le obligaría a pactar la investidura y los presupuestos con Adelante Andalucía o con Ciudadanos. Sin embargo, Díaz no desvela lo que haría en este escenario y se aferra a lo que llama el "plan A", es decir conseguir la mayoría que le permita formar un gobierno en solitario.



Según su análisis, a los comicios andaluces se presentan dos proyectos políticos: "El del PSOE, que quiere la estabilidad y el avance de Andalucía, y el de los otros, que se presentan despreciando lo que digan los andaluces sin escucharlos, sin descartar el bloqueo y la repetición de elecciones.



En su opinión, las líneas rojas sobre los pactos trazadas por el PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía suponen el "retroceso, la ingobernabilidad y una irresponsabilidad", por lo que ha pedido a los andaluces que "no se relajen" y acudan masivamente a las urnas para que "se escuche la voz" de Andalucía.



La candidata socialista no oculta su contrariedad y oposición con la actitud que están desplegando en la comunidad los partidos "de derechas", el PP y Ciudadanos (Cs), e ironiza sobre la "permanente o abundante" presencia en Andalucía de sus líderes, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente.



"Casado y Rivera pedían estabilidad para España y ahora quieren inestabilidad para Andalucía. Piden el voto para bloquear las instituciones de la comunidad", ha censurado.



De sus estrategias, ha denunciado que "están contaminado" la precampaña y campaña, aunque les ha avisado: "A mí no me van a arrastrar al fango".



Especialmente crítica se ha mostrado con lo que califica de campaña de "insultos y ofensas" de Casado, del que ha dicho que plantear que las andaluzas son una "primera vuelta" de las generales es una "falta de respeto" a la autonomía, al autogobierno y al 28F.



"Llevan semanas así, ofenden a los niños y a mí me dicen 'rata'. Es fruto de la desesperación", ha dicho la presidenta, que considera que la campaña de Casado en la comunidad responde a que "no se fía de su candidato (Juanma Moreno)" y a sus intereses en las elecciones generales.



A propósito de un vaticinio de Moreno que apunta a una próxima recesión de la economía andaluza, la dirigente socialista ha lamentado su "catastrofismo e irresponsabilidad", para recordar a continuación que todos los analistas económicos dicen que la comunidad va a crecer al 2,7 por ciento en 2019, por encima de la media de la regiones de la UE.



Además, se ha mostrado convencida de que la próxima legislatura será la de la convergencia de Andalucía y ha subrayado que, según la UE, Andalucía ha sido la región de toda Europa que más empleo ha creado, al recortar en más de 7 puntos el diferencial del paro con España.



"Pero sigue habiendo precariedad, consecuencia de la reforma laboral del Gobierno del PP, una situación que es prioritaria resolver y con la que no me conformo", ha señalado.



Preguntada por el objetivo político de Adelante Andalucía (Podemos e IU) de "acabar con el susanismo", ha afirmado que "dicen ser de izquierda, pero han sido la muleta de la derecha" en el Parlamento andaluz y ha defendido que el PSOE es la izquierda útil y responsable, un partido que "representa y con el que se identifica la inmensa mayoría" de los andaluces".



Otro de sus objetivos lo sitúa en el nuevo sistema de financiación autonómica y opina que el modelo actual "no es sostenible, como tampoco su aplicación".



"Un andaluz recibe 800 euros menos que los ciudadanos de otras regiones, un desequilibrio insostenible. No se puede construir una España en igualdad y cohesionada que se base en el agravio y el atropello", ha sostenido.



El nuevo sistema -ha aseverado- tiene que aprobarse "sí o sí" y cree que lo pondrá en marcha el Gobierno de Sánchez y que la reforma aprobada en el Parlamento andaluz con el apoyo de todos los partidos, salvo Ciudadanos, será la "hoja de ruta" del mismo.



Sobre su reciente comparecencia en la comisión del Senado que investiga la financiación de los partidos, por la que ha pasado también Manuel Chaves y en la que tendrá que declarar a final de mes José Antonio Griñán, ha denunciado que da "lástima ver" cómo el PP ha convertido la Cámara Alta en un "juguete a su servicio".



"El PP ha hecho del Senado un teatro; es su aportación a la campaña electoral andaluza", ha recriminado.



Interpelada por las consecuencias de la política del Gobierno sobre Cataluña y su impacto en las elecciones andaluzas, Susana Díaz ha contestado que Pedro Sánchez está en el "respeto absoluto" al ordenamiento jurídico, a la Constitución y a la defensa de la integridad de este país.



"Soy respetuosa con la justicia y no debemos contribuir a deteriorar las instituciones. Hay un proceso abierto y cuanto antes se determine lo sucedido en Cataluña mejor. Quien lo haya hecho que lo pague", ha concluido la presidenta andaluza.