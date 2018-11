Moreno "no se plantea nada" sobre su futuro tras las elecciones

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha señalado este sábado que ahora mismo "no se plantea nada" respecto a su futuro político tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, que afronta con "moral de victoria", saliendo "a ganar" y convencido de que "por primera vez en la historia hay una posibilidad" de poder "sumar los maravillosos 55 escaños --que dan la mayoría absoluta-- para mandar a la oposición al PSOE" en Andalucía.

En una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press, y a la pregunta de si comparte la idea de que se juega su futuro político en estas elecciones, el líder del PP-A ha respondido que "siempre nos jugamos los futuros, que están condicionados al propio presente", y eso es algo que "es parte de la vida" y "se asume con naturalidad".

No obstante, ha remarcado que "ahora no me planteo nada después del 2 de diciembre" y su "moral ahora es de victoria". "Voy a dejarme la piel para intentar convencer a la mayoría de los andaluces de que un cambio es posible", ha agregado Moreno, que también quiere "mantener el liderazgo del centro derecha" andaluz en manos del PP, según ha comentado.

Ha considerado que "la crítica es legítima" y algunas de las que recibe le sirven "para mejorar", y otras las considera "infundadas", pero en todo caso ha querido dejar claro que "los que nos la jugamos de verdad" en las elecciones del 2 de diciembre "somos los andaluces", porque, "si no hay un cambio de gobierno", la comunidad, "en menos de un año, va a entrar en crecimiento cero o prácticamente en recesión", según pronostica.

Moreno ha indicado que en Andalucía "luchamos David contra Goliat", ya que, "frente al macropresupuesto de la Junta", gobernada por el PSOE-A desde hace décadas, "nosotros podemos llegar donde podemos llegar".

En todo caso, ha relativizado los resultados de las encuestas de intención de voto que se han ido publicando en las últimas fechas sobre los comicios andaluces, y que auguran una nueva victoria socialista y una pérdida de apoyos para el PP-A. Así, ha indicado que "siempre hay voto oculto" para el PP, y se ha instalado "un discurso del miedo frente" a este partido, de forma que "siempre hay personas que no se atreven a decir en encuestas que van a votarlo".

También ha reconocido que actualmente hay "un partido consolidado", que es Ciudadanos (Cs) y que concentra "en torno al 20 por ciento" de intención de voto "a nivel nacional", y eso "tiene reflejo en Andalucía", ya que "ahora mismo" ambos partidos "compartimos espacio" entre el electorado de centro derecha.

Sobre la posibilidad de que VOX obtuviera representación en el Parlamento andaluz tras la cita del 2 de diciembre, como apuntaba la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) conocida esta semana, Juanma Moreno ha restado "crédito" a ese sondeo y, además, ha apuntado que en las encuestas que él maneja no se contempla esa opción de que el partido que preside Santiago Abascal entre en la Cámara autonómica.

EL PP, "ÚNICA GARANTÍA DE CAMBIO"

No obstante, sí ha reconocido que el voto a VOX "puede dificultar las posibilidades de cambio y perjudicar al PP" por los efectos de la Ley d'Hont, de forma que "votar a VOX es arriesgarse a tirar el voto, a que no sirva para nada", según ha advertido, y en ese sentido ha remarcado que "la única garantía de cambio" en Andalucía es el PP.

El líder 'popular' también ha señalado que "el PSOE es especialista en anestesiar a nuestro electorado y crear un régimen de opinión pública", asentando la idea de que no hay ni que "molestarse en ir a votar", y al respecto ha hablado de las "'fake encuestas', creadas 'ad hoc' desde el poder socialista" que "buscan desmovilizar a nuestros votantes", ante lo que Moreno ha subrayado que las encuestas también fallan y "hay mucho de qué hablar en estos 14 días" de campaña electoral.

"No me resigno a dejarme llevar a esa estrategia electoral del PSOE", ha incidido Moreno, convencido de que "hay una posibilidad real de cambio".

Además, el líder del PP-A ha justificado que este viernes firmara ante notario que no pactará con el PSOE en Andalucía para que "quede claro, y para invitar al resto de fuerzas políticas a que hagan lo mismo", porque "los andaluces tienen derecho a saber qué va a pasar con su voto" tras la cita con las urnas. Al respecto, además, ha subrayado que "todas las formaciones políticas" existentes en Andalucía "han pactado" alguna vez con el PSOE en la etapa autonómica.

PLAN PARA LA COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Por último, Moreno ha insistido en señalar, en relación al plan para la comarca gaditana del Campo de Gibraltar aprobado este viernes en Consejo de Ministros, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está intentando echarle una mano a su enemiga íntima, que es Susana Díaz, con una lluvia de millones que no tiene ningún sentido ni ningún crédito".

Así, el líder del PP-A ha señalado que los programas contemplados en ese plan estaban "ya en marcha" y lo que se ha hecho desde el Gobierno es ponerle "el lacito del Consejo de Ministros". "Me parece una vergüenza que las instituciones públicas de todos se pongan a disposición de un partido", ha comentado Moreno.