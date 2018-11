Moreno sella ante notario su compromiso de no pactar con Díaz

El candidato del PP a la Junta, Juanma Moreno, ha firmado hoy ante un notario su compromiso de no pactar con Susana Díaz tras las próximas elecciones autonómicas del 2D y ha retado a Adelante Andalucía y, especialmente a Ciudadanos, a seguir su ejemplo para garantizar que no apoyarán a los socialistas.



"El PP no va a prestar los votos de los andaluces para que siga gobernando el PSOE", ha dicho Moreno en un acto público en Córdoba, en el primer día de campaña, donde ha estado acompañado del número uno por Córdoba, José Antonio Nieto.



La firma ante notario se produce varias semanas después de un coloquio en el que el líder del PP, Pablo Casado, dijo que Moreno iría a un notario si hacía falta para refrendar su compromiso de no pactar con Díaz, ya que los populares defienden que son los únicos que pueden garantizar ese extremo a los andaluces para un "cambio".



"El PP es de palabra, cuando decimos una cosa cumplimos", ha espetado Moreno, quien no se cree al líder de Cs cuando dice que no apoyará a Díaz, ya que hace cuatro años "dijo lo mismo" y después ha sido "el socio más sumiso de la historia de la autonomía".



Sobre Adelante Andalucía, ha recordado las palabras de Teresa Rodríguez en las que rechazó que pueda gobernar "la derecha" en la comunidad, por lo que prevé que si tiene oportunidad haga "lo mismo" que a nivel nacional y pacte con los socialistas.



Moreno ha hecho un llamamiento a todos los "descontentos" con el gobierno socialista para decirles que "la única opción de cambio" es el PP y ha puesto "en cuarentena" las palabras del líder del partido, Albert Rivera, en las que ha dicho que "si hay un solo escaño más de cambio" lo habrá pero liderado por ellos.



Ha explicado que las encuestas que maneja el PP indica que están en una horquilla que permite esa "posibilidad de cambio", con los populares por delante, y ha manifestado que a medida que pase la campaña "esa suma se puede consolidar" porque la tendencia es positiva para ellos.



Sin embargo, Moreno ha dicho que ahora mismo no pone "la mano en el fuego" por que Ciudadanos pacte con el PP si tiene la opción.



Por otra parte, ha criticado que Susana Díaz "confunda" sus intereses con los de Andalucía cuando habla de que se "insulta" a la comunidad, y ha cuestionado si pedir explicaciones sobre si la hija de la consejera de Salud ha sido "enchufada" también es insultar.



Moreno ha recordado que el PP tiene "la obligación" de hablar "con absoluta claridad" de la gestión socialista y ha reclamado que se abran "puertas y ventanas" en San Telmo.



También ha defendido que el debate nacional forme parte de la campaña andaluza porque Andalucía "es la comunidad más importante" del país y, por ejemplo, a los andaluces les interesa saber si Díaz está de acuerdo con que no se pueda penalizar quemar banderas.



Ha añadido que las elecciones andaluzas son "la primera parada" para el cambio político "que también se desea en el conjunto de España" y para tener un Gobierno que haga "frente de verdad" al independentismo catalán.



El candidato popular ha preguntado si Díaz "ya no se considera parte de España", ya que "hace tan solo unos meses, cuando gobernaba el PP y Rajoy todo era España y nunca hablaba de Andalucía".



Moreno, que ha estado acompañado del cabeza de lista por Córdoba, José Antonio Nieto, ha destacado que el exsecretario de Estado es una "garantía de éxito" en la provincia y se ha comprometido públicamente a poner en marcha, si llega a la Presidencia, el plan de rehabilitación para el barrio de Ciudad Jardín en la capital.



Nieto ha señalado que se trata de "una campaña histórica" y "de ilusión" y ha considerado que la sociedad "ya ha entendido el mensaje" y el cambio "nunca ha estado más cerca, nunca ha sido más posible".



El PP de Córdoba, según Nieto, se va a "dejar la piel" para ser protagonista de ese cambio político con Moreno al frente.



Los populares, que han recorrido hoy una parte del centro de Córdoba, visitarán también la Bodega Alvear en Montilla, tienen previsto otro acto público en Priego y terminarán la jornada con otro paseo electoral en Puente Genil.