La Casa del Rey da acuse de recibo a Podemos por su carta

La Casa del Rey ha dado hoy acuse de recibo al grupo confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea en el Congreso después de la carta enviada ayer, jueves, al rey Juan Carlos para que comparezca a petición propia para dar cuenta de sus actividades desde su llegada al trono hasta hoy en día.



El secretario general de la Casa del Rey, Domingo Martínez Palomo, ha remitido un escrito a la portavoz del grupo de Unidos Podemos, Ione Belarra, para informarla de la recepción de la petición de comparecencia del anterior jefe del Estado.



"Me dirijo a usted para acusar recibo de la carta, de fecha 15 de noviembre, dirigida a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos por los Señores Diputados miembros del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea", reza el breve texto firmado hoy por Martínez Palomo y con el membrete de la Casa del Rey, al que ha tenido acceso EFE.



El grupo parlamentario que lidera Pablo Iglesias ve necesaria la comparecencia de don Juan Carlos con "el fin de dar cuenta de su actividad institucional como jefe del Estado durante más de 38 años y como rey emérito desde 2014", cuando fue relevado en el trono por su hijo Felipe.



Los diputados y senadores de Unidos Podemos que suscriben la carta emplazan a Juan Carlos I a que sea él mismo quien pida comparecer después de que la Mesa del Congreso, con los votos de PP, PSOE y Cs, haya rechazado en dos ocasiones investigar los negocios del rey emérito.



En opinión de los firmantes, Juan Carlos I tiene derecho "a dar su versión con todas las garantías y el pueblo español tiene también derecho a escucharle".



"Vivimos en el siglo XXI y la democracia en España goza de suficiente madurez para ejercer su derecho a saber si la Jefatura del Estado es una institución idónea para la corrupción, aunque no esté sujeta a ninguna responsabilidad", se afirma en la carta.



La primera solicitud de crear una comisión de investigación se formalizó después de que salieran a la luz las grabaciones de la amiga de don Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en las que ésta daba a entender que éste tenía cuentas en Suiza y que cobró comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, en Arabia Saudí.



El Congreso dijo entonces que la Cámara no era competente para investigar las actividades del anterior Jefe del Estado mientras ocupaba el cargo, ya que la Constitución le reconocía la condición de inviolabilidad que perdió tras abdicar.



Posteriormente, Unidos Podemos registró otra petición para que se le investigara sólo desde su abdicación, a partir del 19 de junio de 2014, cuando ya había perdido la inviolabilidad, hasta la actualidad, lo que volvió a rechazar la Mesa con los votos de PP, PSOE y Cs.