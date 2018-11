Rodríguez: "Vamos a poner cláusula suelo a la educación y la sanidad"

Adelante Andalucía está a favor de las "cláusulas suelo". Pero de "las buenas". Por eso entre las prioridades de su programa electoral está fijarlas: para la educación en el 5% del PIB, para la sanidad en el 7% y para los servicios públicos el 2%. "Asumimos el compromiso de recuperar el gasto social hasta los niveles previos a la crisis".

"El Parlamento es una burbuja de privilegios; mientras los políticos hablamos de encuestas y campañas, la gente está asfixiada porque no llega a fin de mes"

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, cerró este jueves el ciclo de entrevistas realizadas a los candidatos de las cuatro principales formaciones políticas dentro del programa Acento Andaluz, de 7 TV Andalucía, en las azoteas del complejo Metropol Parasol de Sevilla.

"No estamos peor que hace 40 años, pero sí peor que hace diez. Por eso surgió el movimiento 15-M, del que nació Podemos, para intentar recuperar los derechos que se han perdido en este tiempo y que tanto costó conseguir".

Teresa Rodríguez dijo tener un "temor, que queremos transformar en un reto. Que la generación actual no se acostumbre a los recortes de derechos de los últimos diez años en educación, en sanidad, en derechos laborales y en libertades, porque si esta generación se acostumbra será más difícil recuperar derechos".

Escenario abierto

Rodríguez se refirió a los sondeos, algunos de los cuáles dan a su confluencia como la segunda formación más votada, y explicó que éstos muestran una "realidad muy cambiante". "Se ha roto el paradigma del bipartidismo. Llega el momento en que la política sea la protagonista", dijo.

La candidata de Adelante recordó que los sondeos dan al PSOE los peores resultados de su historia. "Claro que le pasan factura los 36 años de Gobierno al PSOE. La evolución de las últimas elecciones marca una clara pérdida de votos. Díaz se puede sentir contentísima con mantener el chiringuito, pero la tendencia es a la baja", apuntó.

No cree Teresa Rodríguez que se vaya a producir un "bloqueo" tras el 2-D. "A la gente no le gusta que le pregunten dos veces lo mismo en tan poco tiempo". Y tampoco tiene claro que la única posibilidad sea que Díaz encabece el Gobierno. "El escenario es demasiado abierto para dar por hecho que Susana Díaz es la medida de todas las cosas. ¿Por qué cuando decimos que vamos a parar a la derecha se piensa que vamos a hacer presidenta a Díaz?".

"Nosotros intentaremos ganar. Luego, pase lo que pase, analizaremos los resultados. Nuestra obligación es recuperar derechos. Hemos acordado en el Parlamento con Ciudadanos quitar los aforamientos y no se nos han caído los anillos. En política económica seguramente sería más difícil que nos pusiéramos de acuerdo con ellos", manifestó la candidata de Adelante Andalucía.

Hay muchos tipos de bloqueos. "Como las mayorías absolutas del PP. Eso sí que bloqueó y generó inestabilidad para la mayoría de la gente. Susana Díaz se queja de los 80 días que tardó en formar Gobierno, pero ella, con una cosa y otra, se ha comido seis meses de legislatura".

También habló la candidata de Adelante Andalucía de la corrupción. "Lo más duro de todo es que el dinero de los más necesitados se ha empleado en mantener a un partido en el poder", señaló Teresa Rodríguez.

La "burbuja" parlamentaria

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, reconoció que existe una "enorme desafección de los ciudadanos con la política". Por esa razón, en el programa de la confluencia de izquierdas se incluyen medidas para eliminar privilegios, como las dietas, o para limitar los salarios y los mandatos de los representantes públicos.

"El Parlamento es una burbuja de privilegios. La realidad de Andalucía no funciona a ese ritmo. Mientras nosotros hablamos de encuestas y campañas, la gente está asfixiada porque no llega a fin de mes, no encuentra trabajo o sufre meses en lista de espera antes de ser atendido en la sanidad pública".

Adelante Andalucía, en este sentido, entre las 24 medidas que considera prioritarias, contempla un bloque de propuestas para la regeneración democrática, entre las que se encuentra una reforma de la administración que, entre otras cosas, prevé suprimir buena parte de los cargos de libre designación, "que actúan como comisarios políticos y recortadores de derechos".

También llevan en su programa crear una Oficina Anticorrupción y dotar de más presupuesto a la Cámara de Cuentas, "para que el dinero de los ERE y de la formación no se desperdicie por una administración arbitraria".

¿El problema catalán?

Teresa Rodríguez apuntó, por otra parte, que "de Cataluña ya hemos hablado lo suficiente. Ahora toca hablar de Andalucía". Y cuestionó la trascendencia que se le ha dado al denominado "problema catalán".

"Lo que debe preocuparnos a todos, en España también, es el problema andaluz, el de las personas con dificultades para llegar a final de mes, el de la precariedad laboral, el de los salarios medios más bajos de España y el de las tasas de desempleo más altas".

La realizad andaluza, dijo Rodríguez, ofrece "datos muy duros de riesgo de exclusión social y pobreza, de desempleo y desempleo juvenil... De abandono escolar temprano. Éste es un problema muy preocupante", dijo Rodríguez. "Nos habla de la situación que viven los niños y jóvenes andaluces en sus entornos. El riesgo de exclusión social y la pobreza, las situaciones de vulnerabilidad, se plasman en los resultados educativos".