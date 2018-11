Los pediatras de Atención Primaria piden al SAS condiciones dignas

La Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Andalucía (AndAPap) ha reclamado al SAS que se mejoren las necesidades laborales para paliar el déficit de profesionales.



Según ha señalado el colectivo de pediatras en una nota, la asistencia a la infancia viene sufriendo un deterioro constante y mantenido debido a una escasez de pediatras en la bolsa de contratación.



Los motivos de esta escasez, para la asociación, pueden resumirse en un desequilibrio entre la carga de trabajo y la remuneración, provocado en parte por el auge de la asistencia privada que demanda pediatras a los que remunera con sueldos que pueden duplicar y triplicar los que oferta el SAS.



Las razones por las que los pediatras no quieren trabajar en el SAS, según el AndAPap, tienen que ver con la escasa compensación económica ante la gran demanda de trabajo, ya que el SAS se niega a pagar los cupos acumulados si no es por orden judicial.



Añade que el SAS no se plantea implantar aumentos de jornada, a los que muchos pediatras accederían de forma voluntaria, o eliminar el concepto de exclusividad como han hecho la mayoría de las comunidades y tampoco se facilita la carrera profesional de los pediatras.



Esta asociación critica que los pediatras también son obligados a realizar el trabajo de otros profesionales, como enfermeros y matronas, cuya dotación, ya "escasa y sobrecargada", se destina sólo a la población adulta.