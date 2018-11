Adelante Andalucía pide dar mítines en la cárcel

Adelante Andalucía, la coalición de IU y Podemos, ha pedido a Instituciones Penitenciarias dar tres mítines en cárceles de Sevilla durante la campaña de los comicios andaluces del 2 de diciembre, una iniciativa hasta ahora inédita en la democracia española.



La senadora de Podemos Maribel Mora, número cuatro de la lista por Sevilla, ha explicado a Efe que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le dijo de palabra que no habría ningún problema para celebrar los mítines en prisiones sevillanas dentro de la política de transparencia que defiende el Gobierno.



La aprobación de los mítines corresponde a Instituciones Penitenciarias, cuyo secretario general, Ángel Luis Ortiz, ha elevado una consulta a la Junta Electoral Central, aunque la senadora considera que este organismo no tiene competencias al respecto porque las cárceles no son lugares públicos.



El primer mitin está previsto para mañana en la cárcel Sevilla I, el segundo el 22 de noviembre en Sevilla II y el 27 de noviembre en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá de Guadaíra, ha precisado Mora.



Para los mítines, el ministro ha pedido que se hagan respetando la intimidad de los reclusos y que la cámara de televisión que entre lo haga grabándoles de espalda excepto si hay autorización expresa de los presos.



Está previsto que los mítines los protagonicen los números 2, 3, 4, 5 y 6 de la lista de Adelante Andalucía por Sevilla porque la candidata a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, y el cabeza de lista de la provincia sevillana, Antonio Maíllo, ya tienen comprometida su agenda, ha señalado Mora.



La senadora ha tomado esta iniciativa inédita en la democracia española porque considera que es "coherente" con su trayectoria profesional en defensa de los derechos humanos y de los reclusos, la mayoría de los cuales conservan su derecho a voto.



Mora, abogada y portavoz de Interior en el Senado por Podemos, ha subrayado que las personas presas "normalmente están olvidados" y no se les informa nunca de las opciones políticas a pesar de que las elecciones les afecta como a otros ciudadanos.