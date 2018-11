May plantea al Parlamento el acuerdo de "brexit" ante gran oposición

La primera ministra británica, Theresa May, defenderá hoy en la Cámara de los Comunes el acuerdo preliminar de "brexit" alcanzado con Bruselas en medio de duras críticas dentro y fuera de su partido.



Al difundir ayer el documento de 585 páginas, May declaró que cree "con la cabeza y el corazón" que es el mejor pacto posible para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y sostuvo que las opciones eran "este acuerdo (...), ningún acuerdo o que no haya 'brexit'".



Sin embargo, tanto la oposición parlamentaria, encabezada por el Partido Laborista, como numerosos diputados del gobernante Partido Conservador han criticado el texto, que detalla las condiciones de salida y el marco de la futura relación comercial.



El punto más controvertido es el protocolo sobre Irlanda del Norte, que fija que mientras no haya un acuerdo comercial bilateral definitivo, el Reino Unido será una unión aduanera pero la provincia británica tendrá una equivalencia normativa más estricta con la UE, a fin de evitar una frontera con Irlanda.



Para evitar la aplicación de la cláusula de seguridad, regulada por un Comité Conjunto, Londres podría solicitar una extensión del periodo de transición, que expira el 31 de diciembre de 2020.



El portavoz del "brexit" laborista, Keir Starmerm, declaró hoy al canal ITV que el acuerdo preliminar es "un fracaso miserable de la negociación", un "documento de segunda clase" y "un caótico final" que refleja "las divisiones entre los conservadores".



Varios diputados "tories" expresaron ya ayer su malestar por el pacto y Jacob Rees-Mogg, líder del bando pro "brexit" duro, llamó a sus colegas a votar en contra del acuerdo cuando se tramite ante el Parlamento el próximo diciembre.



El antiguo jefe de personal de May, Nick Timothy, señala hoy en "The Daily Telegraph" que los Comunes "seguro" que rechazarán este texto, puesto que supone "una capitulación".



Tras horas de debate, May consiguió ayer el apoyo de sus ministros al texto, si bien la prensa indica que al menos un tercio de los 29 presentes expresaron reticencias, y no se descarta alguna dimisión.



Según la BBC, especialmente descontentas con el borrador están la ministra de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, y la de Desarrollo Internacional, Penny Mordaunt.



También existe la posibilidad de que la primera ministra sea víctima de una moción de censura por parte de su propio partido, lo que sucedería si un mínimo de 48 diputados expresan por carta dudas sobre su liderazgo.



May tratará de persuadir hoy a los Comunes de que el texto de compromiso logrado con Bruselas es lo mejor para el país, pero, tal como están las cosas, es improbable que consiga que se apruebe en la eventual votación de diciembre.



Además de los "tories" descontentos, han criticado el texto los laboristas, los independentistas escoceses del SNP (tercera fuerza parlamentaria) y el Partido Unionista de Irlanda del Norte (DUP), del que depende May para sacar adelante su Gobierno, puesto que carece de mayoría absoluta.