Concentración en apoyo al sindicato de prostitutas OTRAS

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este miércoles ante la sede nacional del PSOE en Madrid en señal de apoyo a la creación de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) y para reivindicar los derechos laborales de este colectivo, que incluye a las prostitutas.

Somos guapas, somos listas, somos putas feministas

La manifestación comenzó este miércoles a las 18.00 horas. A esa hora, decenas de personas se han colocado frente a la sede socialista al grito de 'abolición no es la solución'.

Los asistentes, en su mayoría mujeres, portaban carteles con 'Sexo es salud. Somos necesarios' o 'tú no decides por mi'. Además, llevaban varias pancartas, una de ellas con el lema 'Orgullo puta' que encabezaba la concentración, en la que los gritos y proclamas han sido constantes.

"Juntas, unidas, jamás abolidas", han coreado. "Somos guapas, somos listas, somos putas feministas", han reiterado, reclamando derechos laborales para todos por igual.

Durante la movilización han hecho entrega de sus reivindicaciones en la oficina del PSOE, partido al que piden diálogo y una reunión, al tiempo que han leído un manifiesto con sus peticiones.

"INDICACIONES DEL GOBIERNO A FISCALIA"

En la vista, el fiscal se ha opuesto a la constitución de Otras, alegando que se hizo en "fraude de ley" ya que "pretende legalizar la prostitución". Si esa no fuera la pretensión, ha manifestado, "se hubiera excluido explícitamente" a este colectivo en los estatutos.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria general de Otras, Concha Borrell, sostiene que el Gobierno "ha dado indicaciones a la Fiscalía cuando se supone que en este país la justicia es independiente".

"Nos parece tremendo que se presuponga que vamos a hacer esto cuando día a día hemos dicho que queremos conseguir derechos laborales para todas las trabajadoras y trabajadores sexuales y eso va mucho más allá la prostitución", ha aseverado.

Borrell han incidido en la necesidad de defender derechos en el trabajo sexual "en todas sus vertientes", desde bailarinas hasta actrices porno. Según ha declarado, "no es verdad" que las actrices porno puedan incluirse en el colectivo de actrices en general porque "no es el mismo trabajo, no tienen mismas problemáticas, ni tienen que hacerse analíticas o practicar sexo durante 8 horas".

"Se necesita mucha especificidad para tratar el trabajo sexual porque es muy amplio", ha señalado a Europa Press.

Borrelll ha declarado que ahora toca esperar la sentencia, pero ha avisado de que si se declaran nulos los estatutos "seguirán" e irán a Estrasburgo "si hace falta".